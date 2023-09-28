 

Воробьев поздравил обладательницу звания “Воспитатель года России” из подмосковного Дмитрова

28.09.2023, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Дарья помогает раскрыться каждому ребенку, поддерживает интересы, активность, инициативность, чтобы дети могли учиться самостоятельно», – прокомментировал Воробьев.

Он также поздравил всех воспитателей и работников дошкольных учреждений региона с профессиональным праздником, выразив признательность за их заботу о детях.

В регионе действует около двух тысяч дошкольных отделений и 183 детских сада, в них суммарно работает более 35 тысяч педагогов, добавил Воробьев.

Стоит отметить, что в профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», который проводится ежегодно с 2010 года, участвовали воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды и другие специалисты из России.

На региональном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья – 2022» Дарья Глебова из Дмитрова представила свой опыт работы по экологическому воспитанию детей с использованием STEM-технологий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Собянин: Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

28.09 / 74-летний Оззи Осборн захотел отправиться в тур с гастролями

28.09 / Исследование: более 30% россиян придерживаются здорового питания

28.09 / Бывает раз в 5 лет: Метеоролог заявил об аномальном потеплении

28.09 / В Москве откроется уникальный рынок с морскими и речными деликатесами

28.09 / Исхудавшая Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья

28.09 / Красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: прекрасный партнер

28.09 / Объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме “Брат 3”

27.09 / 93-летний Краско “отлично провел время с Дашенькой”

27.09 / Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика