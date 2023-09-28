74-летний Оззи Осборн захотел отправиться в тур с гастролями

Оззи Осборн сообщил о своем желании записать новый альбом и отправиться в тур. Он признался, что начнет работать над новой пластинкой с начала 2024 года.

Пока Осборну необходимо восстановить здоровье и начать нормально ходить, передает телеканал “360”. Стоит отметить, что ранее музыкант перенес нескольких операций на позвоночнике. Сейчас ему 74 года.