Мнение: Где государство может найти два миллиона рабочих рук

Типичной организацией управляют директор и бухгалтер. Директор работает с трудовым коллективом и с партнёрами, бухгалтер обеспечивает твёрдую почву под ногами, в том числе в виде постоянного запаса денег в сейфе. Ещё раз сошлюсь на «Кончину» Тендрякова — там как раз классический пример такого тандема.

В СССР бухгалтер выполнял дополнительно к этому ещё и функции государственного контролёра — следил, чтобы директор чего-нибудь не учудил. В фильме «Белорусский вокзал» есть показательная сцена. Молодой директор, амбициозная и увлекающаяся натура, давит на бухгалтера и требует, чтобы тот завизировал какое-то не вполне законное распоряжение. Бухгалтер — фронтовик, 8 боевых наград — со спокойной твёрдостью отвергает и посулы, и угрозы (с отметки 23:04):

Драма сцены в том, что молодой директор прав: работать по закону руководителям в СССР было нельзя, по закону можно было только сидеть за столом и вздыхать, что ничего не выходит, так как «смежники не завезли». Но и бухгалтер прав: если бы о нарушениях стало известно, и если бы разбирательству дали ход, путёвку на тюремные нары выписали бы именно ему.

В глупые девяностые ситуация изменилась. Все начали работать по-чёрному или по-серому, так что бухгалтеров отстранили от реальных дел: их роль свелась к рисованию бумаг для Налоговой. Это была уже работа сугубо техническая, никак не руководящая. И если в СССР типичный бухгалтер был суровым мужчиной — как Дубинский или Слегов — то в девяностые профессию начали считать «женской». Появилось даже деление: отдельно бухгалтер, который отчитывается в Налоговую, и отдельно финансовый директор, который отвечает за настоящие деньги.

При Путине экономика постепенно вернулась в норму, и бухгалтеры сейчас снова обладают значительным весом в организациях. Типичный документ содержит две подписи: директора и главного бухгалтера. Это не случайность.

Так вот, в России примерно 7 миллионов предприятий (считая ИП), в каждом есть директор и бухгалтер. Некоторые компании «заморожены» и не ведут деятельность, другие делят одно руководство на несколько юрлиц, но в целом мы можем грубо предположить, что около 10 млн человек в России являются директорами и бухгалтерами.

Государство может извлечь из этого богатейшего кадрового пласта пару миллионов рабочих рук, если… перестанет грузить бизнес лишней отчётностью. Сейчас и бухгалтеры, и директоры тратят кучу сил не на работу, а на исполнение капризов государства, которое постоянно придирается к несущественным мелочам. Приведу пример из ювелирной отрасли, с которой я много работаю. После нововведений 2022-2023 ювелиры обязаны помечать каждое изделие специальным кодом, отчитываться об этом на особом портале, а также вести тщательный учёт каждого чиха, чтобы правильно оформить НДС. Цена вопроса для типичной маленькой фирмы — дополнительное рабочее место оператора, а также дополнительные пару часов работы для бухгалтера и директора.

Обратите внимание — это не про налоги, это про рабочее время, налогов ещё сверху докинули. Пожалуй, было бы лучше, если бы государство по-армейски заставило всех владельцев ювелирных лавок бегать каждый день по 5 километров. Сил и времени уходило бы меньше, а пользы для здоровья было бы больше…

Но ведь что нужно знать государству, чтобы видеть оборот изделий из золота и серебра? Государству нужно, чтобы при продаже или покупке изделия данные о сделке шли в государственные базы данных.

Отсюда вытекает элементарное техническое решение. У каждого золотого кольца, браслета или запонки есть УИН, уникальный код. Обязываем продавцов указывать этот УИН в обычном кассовом чеке. Сейчас в чеке печатают, допустим, так:

— Перстень с Путиным, Ag 585, артикул такой-то, 18’999

А можно печатать сразу с УИНом:

— Перстень с Путиным, Ag 585, артикул такой-то, УИН 6434402521462407, 18’999

Всё, этой мелочи достаточно, чтобы государство получало через ОФД ту самую информацию, которую сейчас ювелиры со стонами вбивают в неуклюжую государственную систему, затрачивая кучу времени и сил на борьбу с техническими шероховатостями. В России 15 тысяч ювелирных магазинов. Щелчок пальцами — и мы освобождаем для нормальной работы несколько тысяч рабочих мест, так как операторы, директоры и бухгалтеры тратят меньше времени на никому не нужную возню. (Спойлер: так не сделают, потому что громоздкую систему уже на 80% внедрили, а назад фарш в таких случаях не проматывается).

Если вы думаете, что в моём решении есть какие-то подводные камни, которых я не вижу, а мудрые чиновники видят, то нет. Это моя профессиональная область: я с конца девяностых занимаюсь разработкой, настройкой и внедрением учётных программ, причём именно в том разрезе, который сейчас государству нужен, то есть в разрезе «как получить честную информацию о реальном состоянии дел на предприятии». Зануды могут повозражать в комментариях, и я расскажу, почему моё простейшее решение будет не только удобным, но и точным инструментом.

Ювелиров я привёл только для примера, подобное у нас повсеместно. Государство хочет, чтобы производители ухокрутов платили налоги? Да, пожалуйста, мы готовы платить. Государство хочет, чтобы производители ухокрутов давали всю информацию о закупке в Монголии лошадиного сала? Конечно, всё сообщим. Но ведь государству этого мало! Государство хочет дополнительно, чтобы мы, как покупатели сала, читали абсолютно неактуальный для нас дайджест свиных эпидемий Юга России. Мы вообще со свиным салом не работаем, только с лошадиным. Но кого же это интересует? Никого.

— Господин Чумной Доктор, может, сделаете исключение для тех, кто работает с салом лошадей?

— Нет.

— Окей. Вот адрес электронной почты, вот телефон, присылайте ваши новости сюда.

— Нет, скачивайте новости с моего сайта.

— Вот просто с сайта скачивать?

— Нет, не просто. Получите в Налоговой логин и пароль, потом заходите в свой личный кабинет, ищите там новости в подразделе по эпидемиям и скачивайте список заражённых ферм.

— Хорошо.

— Я проверил, вы халявите. Вы три дня не заходили на сайт, чтобы скачать данные по эпидемиям!

— Окей, мы настроим робота, чтобы он раз в день логинился и скачивал.

— А я тогда переложу новости в другое место!

— Окей, мы перенастроим робота.

— Да что же вы за лентяи! Я установлю защиту от роботов, скачивайте только вручную.

— Окей, мы поручим секретарю раз в день заходить к вам на сайт и скачивать новости вручную.

— Хмм… А разработайте-ка у себя пакет инструкций по чтению новостей об эпидемиях, ознакомьте с ним всех сотрудников, соберите их подписи и пришлите их мне…

— Конечно, господин Чумной Доктор, всё сделаем! Спасибо, что не даёте нам скучать.

Как вы понимаете, это всё по мотивам реальных событий: предпринимательские будни. Как правило, работу полностью бюрократия не стопорит, но симпатии к государству снижает сильно и, что важно в контексте нашей темы, отнимает массу времени у предпринимателей и бухгалтеров.

Причина очень проста — чиновники тратят чужое время, не неся за это ровным счётом никакой ответственности. Получается дурацкая ситуация: предприниматели зашиваются в делах, дисциплинируют себя, штудируют методу Любищева, ходят к Глебу Архангельскому на семинары по управлению временем и экономят два часа рабочего времени в день. Потом безымянный транжира из госаппарата щёлкает пальцами, и хоп — эти два часа мы, выражаясь армейским языком, подметаем ломами плац.

Допустим, инспектору из Налоговой хочется навести красоту в документах. Ей психологически проще задавать предпринимателям вопросы вживую, так что она рассылает кучу писем, и на протяжении месяца предприниматели везут бумаги к ней в кабинет. Короткий разговор с каждым, получили недостающую платёжку, подшили в папку, «зовите следующего». 30 посетителей в день, 600 в месяц. Каждый потратил на поездку 2 часа, 1200 рабочих часов. Час предпринимателя, потраченный таким образом, стоит в среднем 5000 рублей, так что выходит 6 миллионов рублей расходов.

Если та же самая дама из Налоговой придёт к начальству и скажет «давайте купим мне монитор побольше, неудобно с таблицами работать», ей просто рассмеются в лицо. 30 тысяч рублей за монитор? Да ты что, такие расходы для казны! Деньги на удобное кресло и большой стол с кучей вместительных ящиков тоже зажмут. А вот сжечь в никуда 6 миллионов рублей предпринимателей — это пожалуйста. Учёта не ведётся, так что не жалко. Чужое. Если бы даме сказали, что каждый вызов предпринимателя — это минус 50 рублей из её премии, она сделала над собой маленькое усилие и начала бы решать всё через электронную почту. Но зачем же напрягаться, если лично для тебя никакой разницы нет?

Если чиновнику из какого-нибудь ведомства придёт в голову затребовать с предпринимателей дополнительный отчёт, что случается часто, то речь пойдёт уже о лишних тратах в десятки и сотни миллиардов рублей. Никто и внимания не обратит. Но если тот же чиновник решит потратить в тысячу раз меньшую сумму себе на служебный автомобиль, ему придётся как следует попотеть, чтобы получить одобрение на столь «дорогостоящую» покупку.

Я сейчас пишу с некоторым ядом в чернилах, так как сам являюсь предпринимателем, и так как чиновники тратят в том числе и лично моё время, однако ругать чиновников — занятие глупое. Они не виноваты, что являются людьми, что у них две руки, две ноги и одна голова. В их положении совершенно естественно транжирить чужое время. Если они будут думать не о своей карьере, а о предпринимателях, их съедят более расчётливые коллеги, вот и всё.

Однако сейчас у нас в России усиливается кадровый голод, и этой проблемой серьёзно озабочены на самом высоком уровне. И вот, пожалуйста, я предлагаю частичное решение проблемы: сэкономить бизнесу время, и получить плюс два миллиона умных, деятельных и квалифицированных кадров.

Чтобы такое стало возможным, надо, чтобы идея экономии времени предпринимателей насаждалась сверху с той же энергией, с которой Пётр I брил бороды своим боярам.

В качестве шутки можно подумать, к примеру, в сторону вражеского ESG. Напомню, сейчас у нас аппарат государства и корпораций крепко инфильтрован иностранными агентами, которые продвигают американскую повесточку ESG: экология, углеродный след, расовое разнообразие, радужные утехи и всё такое аналогичное. Когда ESG-комиссар предлагает что-то сделать под тем предлогом, что это «снизит гендерное неравенство» или «уменьшит углеродный след», его слова имеют для российских чиновников вес. Побороть этих паразитов тяжело, так как они глубоко укоренены в корпоративную среду и чувствуют себя там, как рыбы в воде. Однако если мы заменим ESG-комиссаров на комиссаров времени, чтобы они с той же энергией защищали не права голубцов, а рабочее время бизнесменов, мы можем обратить позорный недуг в доблесть.

Повторюсь, это было в качестве шутки. Если серьёзно, то можно, например, принять закон, прямо обязывающий чиновников считать чужое потраченное время от каждого действия, и указывать расчёты в каждом обосновывающем документе. «Дескать, мы хотим ввести обязательную систему учёта продаж тарелок, бизнесу её внедрение обойдётся в 100 млн рабочих часов в 2024». Одно только это стало бы уже огромным шагом вперёд, так как с таким комментарием документ становится явно вредительским, а подписывать вредительские документы — плохо для карьеры.

Ещё раз: даже если ничего не отменять кардинально, а просто сделать сдачу отчётности удобной, Россия уже получит примерно 2 миллиона рабочих рук (или, если угодно, рабочих мозгов). Или, если вы симпатизируете Шарикову и хотите, чтобы бизнес страдал, у меня есть для вас альтернативное предложение. Можно повысить пенсионный возраст в России до 70 лет — эффект будет примерно таким же, как и от хорошей реализации моей идеи.