Путин не видит необходимости в жестких мерах в отношении нефтекомпаний

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что нет необходимости введения жестких мер в отношении нефтекомпаний для стабилизации цен на внутреннем рынке, об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства настаивает на продолжении диалога с компаниями.

Песков подчеркнул, что президент в предыдущий день подчеркнул отсутствие необходимости в суровых мерах. Тем не менее, он также отметил важность продолжения сотрудничества с нефтекомпаниями.

В ответ на вопрос о возможных мерах влияния на нефтекомпании с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке, Песков подчеркнул, что это обсуждение не ведется.

Накануне, 27 сентября, президент провел совещание по проблемам топливного кризиса. Вице-премьер Александр Новак предложил рассмотреть возможность стабилизации цен путем увеличения бюджетных выплат нефтяникам, которые с сентября были сокращены вдвое. Также было обещано рассмотреть повышение заградительной пошлины для “перекупщиков” топлива до 50 тысяч рублей за тонну.