Рупор кремлевской пропаганды: Кладбище техники ВСУ в районе Вербового

Поля в районе Вербового усеянные уничтоженной и брошенной бронетехникой ВСУ.

Несмотря на все усилия и огромные потери, противник так и не смог прорваться в Вербовое.

Чтобы изменить негативную динамику боевых действий, противник сейчас пытается за счет переброшенных сил на Ореховское направление расширить фронт к западу от Работино, а также поддерживать высокую интенсивность атак в направлении на Вербовое.

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