 

Рупор кремлевской пропаганды: Кладбище техники ВСУ в районе Вербового

28.09.2023, 14:10, Разное
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Поля в районе Вербового усеянные уничтоженной и брошенной бронетехникой ВСУ.
Несмотря на все усилия и огромные потери, противник так и не смог прорваться в Вербовое.

Чтобы изменить негативную динамику боевых действий, противник сейчас пытается за счет переброшенных сил на Ореховское направление расширить фронт к западу от Работино, а также поддерживать высокую интенсивность атак в направлении на Вербовое.

Источник: Colonel Cassad


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