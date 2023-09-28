Рупор кремлевской пропаганды: Кладбище техники ВСУ в районе Вербового
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Поля в районе Вербового усеянные уничтоженной и брошенной бронетехникой ВСУ.
Несмотря на все усилия и огромные потери, противник так и не смог прорваться в Вербовое.
Чтобы изменить негативную динамику боевых действий, противник сейчас пытается за счет переброшенных сил на Ореховское направление расширить фронт к западу от Работино, а также поддерживать высокую интенсивность атак в направлении на Вербовое.
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Источник: Colonel Cassad
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