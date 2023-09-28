Скандалы: «Добро пожаловать на работу!»

В Россию будут завозить мигрантов со всего света

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России, предложив упростить механизм трудовой миграции для граждан визовых стран, в первую очередь — Юго-Восточной Азии. Он обосновал инициативу дефицитом рабочей силы. Как это изменит экономику и жизнь России?

По словам бизнес-омбудсмена, о нехватке рабочей силы сообщили 54% предпринимателей.

Вместо таджиков и узбеков — корейцы и тайцы?

В этой связи Борис Титов, попросту говоря, предлагает помимо граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Молдовы и Азербайджана завозить и выходцев из Юго-Восточной Азии: Северной Кореи, Вьетнама, Таиланда…

Вот, что написал Борис Титов в своем профиле ВКонтакте:

«Экономике нужны люди, которые работают руками. Почти 70% всех вакансий — это производство, строительство и транспорт. И в этих же категориях (плюс продажи и обслуживание) кадровый дефицит самый острый. За счет ближнего зарубежья этот дефицит уже не закрыть. Пора смотреть в сторону дальнего… Само оформление виз для групп трудовых мигрантов можно перевести в онлайн-режим по заявлению работодателя. Прочие условия стоило бы приравнять к тем, которые распространяются на граждан ЕАЭС. То есть в течение 30 дней после приезда работник должен пройти медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию. И так же, как для граждан ЕАЭС, отменить для мигрантов из визовых стран, прибывающих на работу на срок менее года, требования сдавать экзамены по русскому языку, истории, основам права».

Подписчики отреагировали на этот пост Титова достаточно нервно.

Алексей Волчков: «Мигрантов можно использовать в экономике, но должны быть выполнены несколько обязательных условий, в противном случае вреда больше и возможен социальный взрыв! Как минимум, труд мигрантов не должен использоваться во вред собственному населению и лишь во благо предпринимателей. Второе, у государства вначале должна присутствовать здравая миграционная политика, которая на данный момент отсутствует».

Виталий Питерский-Охрименко: «Сегодня невозможно практически найти продавца, рабочего в мастерскую. Не то что развитие — текущая работа малого бизнеса тормозится».

Семен Кравцов: «Титов! Вы на кого трудитесь, чью повестку отрабатываете? Вам мало убийств, изнасилований и беспредела от мигрантов, Вы хотите окончательно страну убить и коренных людей! Повышайте зарплаты, и люди пойдут!».

С трудовыми ресурсами в стране действительно на сегодня все очень печально.

«Я часто беседую с демографом Алексеем Ракшой, он считает, что даже если перевезти в Россию все население бывшего СССР, это не решит проблему с „демографической ямой“. Я не исключаю, что через 10 лет русский язык вообще перестанет быть ведущим в Российской Федерации. Население схлопывается, к этому добавилась еще мобилизация, после которой люди будут нуждаться в реабилитации. Титов говорит про технические моменты — цифровизацию, упрощение регистрации. Он прав: чем меньше бумаг и посредников — тем меньше коррупции. А кто приедет — корейцы или вьетнамцы — это Титова уже не интересует», — говорит экономист Дмитрий Потапенко.

Много ли приехавших по запросам работодателей?

Эксперты давно обращают внимание на стихийный процесс завоза мигрантов в Россию.

За I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран: с этой целью въехали, например, граждане Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы. Росстат также фиксирует приток мигрантов на основе данных МВД по разрешениям и патентам на работу.

«Надо бороться в первую очередь против компактного проживания мигрантов. Почему тысячи едут в Москву? Есть желание работать в России — пожалуйста, 10 человек на Ямал, 10 — в Магадан. Создавать целые анклавы из мигрантов в российских городах опасно, и с этой тенденцией надо бороться. Особенно в свете обвального роста преступности среди мигрантов, о которой уже открыто говорит министр внутренних дел», — считает генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов.

Как сегодня завозят мигрантов? Есть ли какие-то договоренности с работодателями?

Мы попытались узнать это в ведущих сервисах по подбору работы — HH.RU и Superjob. Однако, по данным этих сервисов, работодатели не обращаются к ним по поводу найма мигрантов. «Это достаточно закрытый рынок. Завоз и найм мигрантов скорее всего происходит через „серые схемы“, — рассказал нам эксперт кадрового агентства Superjob.

Вместе с тем, проблемой мигрантов озаботились уже в Госдуме. «Мигранты в Россию должны приезжать только по запросу работодателя», — считают во фракции ЛДПР. А руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов и вовсе выступил недавно за введение для мигрантов из Средней Азии визового режима.

Однако, мигранты в Россию по запросам работодателей все же едут. Так, в представительстве министерства труда, миграции и занятости Республики Таджикистан нам сообщили:

«Стихийно граждане Таджикистана на работу в Россию приезжают. Например, кто-то был, узнал, что в конкретном месте нужны работники, вслед за ним приехали соплеменники. Но есть обращения и запросы со стороны российских фирм. На сегодня, например, есть запросы на рабочих от Щелковского мясоперерабатывающего комбината, аэропорта Домодедово, „Автоваза“, „Дальпромрыбы“, Национального объединения строителей. Вообще, запросов много, средняя зарплата 50-60 тысяч рублей в месяц. Многие гарантируют приезжающим оплату жилья, питания, оплату налога на патент».

«Главным работодателем для мигрантов в России является государство. 90% мигрантов работают в ЖКХ, а это государство. Опять же стройкомплекс. Например, ЖК „Самолет“ — это брат губернатора Андрея Воробьева. То есть то же, можно считать, государство. И таких примеров масса», — говорит экономист Дмитрий Потапенко.

Причина миграционной политики — в экономике?

После визита в Россию Северокорейского лидера Ким Чен Ына эксперты заговорили и о приезде к нам северокорейских рабочих.

«России следует привлекать для работы трудящихся из Северной Кореи для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии», — заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Эксперт призвал установить высокий уровень квоты привлечения северокорейских рабочих в строительную отрасль, промышленность, сельское хозяйство и другие важные индустрии, где требуются рабочие руки.

Спасет ли это российскую экономику?

«У нас в экономике несколько проблем. Нет конкуренции за простые физические работы, и государство, вместо того, чтобы повышать в этом секторе зарплаты, завозит мигрантов. Второе — это примитивная сырьевая экономика. Пока она будет сохраняться, будет и приток мигрантов. — считает экономист Дмитрий Потапенко. — Как только появятся высокие технологии — нужны будут квалифицированные кадры. Для перекладывания тротуарной плитки нужны одни кадры, для того, чтобы писать программы — совсем другие. Вот пока будет процветать первое, к нам будут ехать мигранты, потому что экономика у нас примитивная, сырьевая».

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые известия”