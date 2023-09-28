 

Исследование: более 30% россиян придерживаются здорового питания

28.09.2023, 13:25, Новости дня
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Более 30% россиян стараются придерживаться здорового питания. Такой результат показал совместный опрос с ВЦИОМ.

По информации телеканала “360”, около 14% опрошенных заявили, что соблюдают самостоятельно выбранную диету, еще 9% следует рекомендациям врача в вопросах питания. При этом чуть более 20% опрошенных не думают о качестве пищи и едят лишь то, что могут себе позволить.


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