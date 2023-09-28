Бывает раз в 5 лет: Метеоролог заявил об аномальном потеплении

В первых числах октября на Урале ожидается продолжительное потепление. Об этом заявил руководитель прогностического центра”МЕТЕО” Александр Шувалов.

По словам эксперта, сентябрь на Урале, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске будет заканчиваться пасмурной, слякотной осенней погодой. Дожди и не выше 11-13 градусов тепла. Казалось бы все, осень пришла, но по мановению волшебной палочки квазилетняя погода с европейской территории России с первых чисел октября переместится на Урал и юг Западной Сибири.

При этом, по словам метеоролога, на европейской территории России начинается дождливая осень. “Ровно противоположная картина будет наблюдаться в центре европейской части России, потому что именно 1 октября, как будто отмечая начало этого месяца, произойдет переход к осенней погоде в Москве, Твери, Ярославле, Вологде, Туле, Калуге”, — цитирует специалиста URA.ru.