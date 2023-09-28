 

Российских школьников научат отличать лучшее от хорошего

28.09.2023, 13:33, Разное
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Последний перед осенними каникулами урок «Разговоров о важном» будет посвящён борьбе с двойными стандартами и переписыванием истории.

В преддверии очередной годовщины ребятам расскажут о Великой Октябрьской Социалистической Революции и её отличиях от большевистского переворота, о красногвардейцах-героях гражданской войны и святых царственных великомучениках, об оклеветанных чекистах и миллионах репрессированных, о самоотверженных революционерах и предателях-леваках, об интернационалистах и космополитах, о величайшем социальном эксперименте XX века и безбожном красном проекте.

– Тридцатилетнее господство либералов в российских школах привело к деградации целого поколения. Дети не знают базы, путаются в элементарных вещах, – возмущается один из чиновников Минпросвещения. – Однажды я битый час объяснял подросткам разницу между нашими воинами-интернационалистами, спасавшими Афганистан от моджахедов, и американскими агрессорами, вступившими с нечестивую войну с афганскими воинами ислама – и, по-моему, они её так и не усвоили! Я поспрашивал их о более простых вещах и понял, что начинать надо с самых азов.

Учащимся также наглядно объяснят, чем отличается свастика от коловрата, пентаграмма от пятиконечной звезды, реликвия от трофея и правда от истины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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