Huawei выпустила обычный чехол для смартфона за 26 тысяч рублей

Компания Huawei выпустила в продажу в Китае свой флагманский смартфон Mate 60 RS, а также фирменный чехол для него, стоимостью в 2 тысячи юаней, что составляет около 26,3 тысячи рублей. Об этом пишет портал Mobiltelefon.

Этот аксессуар, получивший название Huawei Mate 60 RS Ultimate Design Star Diamond Smart Window Protective Cover, представляет собой чехол-книжку, который надежно прикрывает как крышку, так и экран смартфона. Чехол изготовлен из экологической кожи, хотя она не такая дорогая, как настоящая кожа.

Чехол не только обеспечивает защиту устройства, в нем также предусмотрены умные функции, включая прозрачное окно, которое позволяет просматривать уведомления, управлять музыкой и даже отвечать на звонки без необходимости открывать чехол.

Интересно, что компания Huawei не раскрывает, чем именно обусловлена такая высокая цена на этот чехол. Как отмечает автор статьи на Mobiltelefon, за эти же деньги в Китае можно приобрести хороший смартфон среднего ценового сегмента Redmi Note 13 Pro+, который также имеет схожий кожух из экокожи. Этот смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ, 200-мегапиксельной камерой, процессором Dimensity 7200 Ultra и OLED-экраном с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Важно отметить, что новинка от Redmi стоит на 100 юаней дешевле и предоставляет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.