Скандалы: Пока, крипта

После ухода Binance активы россиян передадут компании-однодневке

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе с российского рынка. Всех клиентов биржи передадут буквально вчера созданной организации. Сохранят ли россияне свои активы и смогут ли в дальнейшем купить крипту? Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. И продает свой российский бизнес именно CommEX. Передача активов будет плавной, в течение года. Нынешних пользователей переведут на другую платформу, а от прежней отключат, говорится в сообщении компании.

Заверяют, что все активы российских пользователей «в безопасности и надежно защищены». Новых пользователей будут подключать уже непосредственно к новой платформе.

Ожидать возвращения Binance в ближайшее время не стоит. Сделку проводят без возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Уход криптобиржи был ожидаемым. Ранее она подверглась нападкам со стороны американского регулятора за то, что продолжала сотрудничать с Россией, писал Bloomberg. Американский Минюст потребовал проверить, не получили ли россияне под санкциями незаконного доступа к платформе для вывода денег. До этого биржу также обвиняли, что она помогает иранцам по такому же принципу обходить американские санкции.

Binance заявила, что «серьезно относится к своим обязательствам» и «сотрудничает с правоохранительными органами». Криптобиржа заблокировала кошельки Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. В Binance заверили, что продолжат проверять аккаунты родственников россиян, которые находятся под санкциями. Их доступ к платформе ограничат.

Всем российским клиентам в феврале этого года закрыли доступ к p2p-операциям в долларах и евро, а в августе запретили операции с любой валютой, если это не рубль. Тогда же пользователям из других стран запретили проводить операции в рублях.

«Binance давно подвергалась нападкам со стороны регулятора за то, что продолжала сотрудничать с российскими клиентами. Учитывая, что у нее и так серьезные проблемы с американской юстицией, они решили сократить свои риски», — рассказал «Новым известиям» финансовый аналитик, специалист в области криптовалют Дмитрий Голубовский.

Компания без прошлого

Эксперты встретили новость об уходе криптобиржи с российского рынка спокойно и ожидаемо, однако к компании, которой Binance передает российские активы, все же вопросы возникли.

«Насколько можно понять из официальных комментариев, Binance уходит, передавая все активы клиентов другой компании, которая была буквально на днях создана. Что это за компания, не известно. На ее сайте даже не указано юрлицо, которое она представляет», — прокомментировал «Новым известиям» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Он полагает, что с активами россиян ничего не случится. «Если это активы в децентрализованных системах, то с ними ничего не может случиться по определению. Если это активы в Binance Smart Chain, то с ними ничего не будет, потому что это система, которая может функционировать, даже если сама криптобиржа закроется», — пояснил он.

Однако риски их утраты сохраняются после того, как Binance перестанет отвечать за них.

В целом, по мнению эксперта, российский рынок криптовалюты сейчас находится в стадии становления.

«По всей видимости дело движется к легализации и регулированию этого рынка в той или иной форме. Но говорить о том, что существует какой-то российский рынок я бы не стал, потому что каких-то российских бирж, которые работали бы в правовом поле и на которых бы совершались какие-то большие объемы операций просто нет. Та биржа, на которую переводятся российские активы Binance — она тоже непонятная. Это вряд ли будет какое-то российское юрлицо, которое будет получать здесь какие-то лицензии», — считает Дмитрий Голубовский.

Очередное закрытие мира криптовалют для российского рынка может сильно осложнить не только жизнь обычных россиян, которые использовали крипту для получения оплаты за работу на зарубежные компании, но и сказаться на внешнеторговой деятельности страны. Экспорт товаров за криптовалюты мог бы стать важной частью внешнеторговой деятельности в условиях санкционных ограничений и проблем с трансграничными денежными переводами, писали ранее «Новые известия». Однако теперь возможностей для этого становится все меньше.

В то же время, по мнению Дмитрия Голубовского, россияне по-прежнему смогут пользоваться сервисами небиржевой торговли криптовалютами.

«На мой взгляд, основные обороты российских клиентов давно уже не биржевые. Биржа нужна для спекуляций. А для транзакций, которые обслуживают какие-то торговые операции, в первую очередь, это касается USDT-токенов, во вторую, биткоина, достаточно небиржевых каналов. Такие каналы есть, и с ними ничего не будет», — резюмировал эксперт.

Юлия Ликарчук

Оригинал материала: “Новые известия”