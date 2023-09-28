В Москве откроется уникальный рынок с морскими и речными деликатесами

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28.09.2023, 12:30, Новости дня
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В конце октября в районе Косино-Ухтомское откроется рыбный рынок “Москва на волне”. Торговая точка расположится по адресу: Новоухтомское шоссе, 2а.

Посетители смогут приобрести рыбу и морепродукты из всех рек и морей России, СНГ и дружественных стран. На рынке будут рестораны, повара которых приготовят купленную посетителями продукцию.

Продукция будет проходить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу перед попаданием на прилавок. За проверку качества ответственны эксперты Государственной ветеринарной службы Москвы.

На рынке установят большое количество аквариумов с разными видами рыб. Посетители смогут сделать на их фоне красивые фотографии.

В начале лета в столице прошел фестиваль “Рыбная неделя” с участием 52 производителей и 4,2 тысячи розничных сетевых магазинов. Мероприятие посетили 2,1 миллиона горожан. Продано свыше 230 тонн продуктов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о росте производства продуктов питания в столице. За первые три месяца 2023 года предприятия выпустили 10,8 тысячи тонн – на 17,5% больше, чем в 2022-м.


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