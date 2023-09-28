MacRumors: iPhone SE 4 получит новую кнопку действия и камеру на 48 Мп

Следующее поколение iPhone SE обещает значительные обновления в дизайне и аппаратной части, сообщается на портале MacRumors.

Дизайн iPhone SE 4 возьмет на основу базовую модель iPhone 14, с некоторыми небольшими изменениями. В числе них можно отметить появление разъема USB-C и новой кнопки действия, которая была впервые представлена в флагманских смартфонах iPhone 15 Pro. Она сможет выполнять различные функции, выбираемые пользователем, и заменит традиционный переключатель беззвучного режима.

Кроме того новый iPhone SE будет оснащен одной камерой разрешением 48 Мп и встроенной вспышкой. Компания Apple в настоящее время тестирует два возможных дизайна задней панели устройства. Первый предусматривает объединение камеры и вспышки в одном блоке продолговатой формы, в то время как второй предполагает выступающую камеру, а вспышка будет находиться на одном уровне с корпусом.

Этому бюджетному смартфону Apple также приписывают OLED-экран, аналогичный тому, который используется в iPhone 14, и сканер лица Face ID. Официальный релиз iPhone SE 4 ожидается весной 2024 года.