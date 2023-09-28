В «Лаборатории Касперского» создали нейросеть, работающую во сне
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Разработчики из «Лаборатории Касперского» сделали значительный прорыв, создав спайковую нейросеть, способную проводить анализ своих дневных решений даже во время сна. Об этом пояснил Андрей Лаврентьев, руководитель отдела развития технологий в компании.
“Каждый день нейросеть обрабатывает огромный объем информации и предлагает решения, которые нужно принимать мгновенно, но не всегда они бывают оптимальными. Однако, если бы у нас была возможность вернуться назад и потратить больше времени на анализ, то, возможно, решения были бы иными. Наша нейросеть выполняет постанализ, обрабатывая информацию во сне и принимая более обдуманные решения, которые становятся уроками для нее”, – пояснил Лаврентьев.
Он также подчеркнул, что спайковые сети способны работать с событиями и создавать элементы памяти и внимания, что делает их особенно перспективными для будущего искусственного интеллекта.
“Я убежден, что разработка архитектур для спайковых сетей открывает огромные возможности, включая самообучение сетей”, – добавил специалист.
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