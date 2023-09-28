В «Лаборатории Касперского» создали нейросеть, работающую во сне

Разработчики из «Лаборатории Касперского» сделали значительный прорыв, создав спайковую нейросеть, способную проводить анализ своих дневных решений даже во время сна. Об этом пояснил Андрей Лаврентьев, руководитель отдела развития технологий в компании.

“Каждый день нейросеть обрабатывает огромный объем информации и предлагает решения, которые нужно принимать мгновенно, но не всегда они бывают оптимальными. Однако, если бы у нас была возможность вернуться назад и потратить больше времени на анализ, то, возможно, решения были бы иными. Наша нейросеть выполняет постанализ, обрабатывая информацию во сне и принимая более обдуманные решения, которые становятся уроками для нее”, – пояснил Лаврентьев.

Он также подчеркнул, что спайковые сети способны работать с событиями и создавать элементы памяти и внимания, что делает их особенно перспективными для будущего искусственного интеллекта.

“Я убежден, что разработка архитектур для спайковых сетей открывает огромные возможности, включая самообучение сетей”, – добавил специалист.