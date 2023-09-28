«Баловство одно» – глава Росмолодёжи призвал заблокировать TikTok в России

Председатель Федерального агентства по делам молодёжи Виталий Курдюмов призвал запретить в России социальную сеть TikTok, поскольку она не выполняет никакой полезной функции в воспитании подрастающего поколения.

Молодым людям следует «не сидеть в компьютерах, а выходить гонять мяч или на турниках заниматься», уверен чиновник. Курдюмов вспомнил, что в советские годы никаких социальных сетей не было, но люди жили дружнее и интереснее.

– Молодёжи сейчас надо заниматься спортом, общаться по-человечески, а не увлекаться этой виртуальной реальностью, – сказал он. – Тиктак этот (так в оригинале) – зачем он нужен? Кому он нужен? Никакой воспитательной функции там нет, баловство одно. Надо его запретить, я считаю.

Руководитель ведомства добавил, что подобные «безделушки» пришли с Запада, где «молодёжь деградирует и не трудится руками», но России надо равняться на более прогрессивные страны, такие как Китай.

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