 

Сияющая от счастья Бузова поделилась сокровенным из личной жизни

28.09.2023, 11:26, Разное
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Личная жизнь Ольги Бузовой является одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса. Экс ведущая телепроекта “Дом-2” еще в 2018 году развелась с Дмитрием Тарасовым. Вот только если спортсмену удалось найти свою любовь, то на счету у артистке за все это время только пара неудачных романов.

Сама певица уже не раз говорила, что хочет обрести женское счастье, однако пока что нет рядом с ней достойных. В любом случае, она не отчаивается и верит, что однажды найдет свою половинку. Недавно сияющая от счастья Ольга Бузова поделилась сокровенным из личной жизни.

Ни для кого не секрет, что телеведущая является настоящей поклонницей хоккея. На днях она посетила игру минского “Динамо” и “Ак Барса”. “Зубры” одержали победу в непростой игре, а свой выигрыш связали как раз с Ольгой Бузовой. Хоккеисты убеждены, что как раз она принесла им удачу на матче.

На своей странице в социальных сетях звезда опубликовала фотографию с двумя игроками из минского “Динамо”, которые пришли на съемки шоу “Фактор.BY”, где Ольга Бузова является членом жюри. Как призналась артистка, оба мужчины пригласили ее на свидание. Правда, с кем идти она сама не может определиться, поэтому решила обратиться к подписчикам, чтобы те помогли ей выбрать.

Ранее “Дни.ру” писали, что Ольга Бузова нелепо оправдалась перед россиянами.


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