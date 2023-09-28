 

Хирург раскрыла секрет вечной молодости певицы Натали

28.09.2023, 11:26, Разное
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Хирург Ольга Рабодзей внимательно ознакомилась с фотографиями артистки разных периодов жизни. Она сделала вывод, что можно с уверенностью говорить о хирургическом вмешательстве.

Эксперт перечислила операции и процедуры, которые помогают популярной исполнительнице оставаться вечно молодой. Она отметила, что Наталья Рудина никогда не скрывала факта о проведенной маммопластике.

“Она сама рассказывала, что в ранней молодости мечтала увеличить свой бюст, который считала очень маленьким. Но после рождения первенца, когда ее грудь еще больше потеряла формы, она решилась на свою первую пластическую операцию. Итог ее порадовал. Результат и правда хороший. Грудь стала больше и смотрится очень естественно”, — цитирует специалиста Пятый канал.

Она обратила внимание на тот факт, что Натали подвергла изменениям не только тело, но и лицо. Кроме того, изменения коснулись и скул певицы.

Хирург убеждена, что лицу артистки вернули прежний контур и форму “треугольника молодости”. Она добавила, что здесь была проведена круговая подтяжка. Теперь форму поддерживают филлеры.

Также были увеличены губы, причем очень аккуратно — с использованием минимального количества ботокса. За счет этого они выглядят максимально естественно.

Рабодзей не исключила, что поддерживать красоту Натали помогает мезотерапия, инъекции гиалуроновой кислоты и витаминных коктейлей, а также лазерные пилинги. На сегодняшний день певица сейчас выглядит свежо. У нее молодой взгляд и хорошая кожа.


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