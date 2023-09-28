 

Наследники Кобзона выясняют отношения из-за дома на берегу моря

28.09.2023, 10:23, Новости дня
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Пять лет назад из жизни ушел величайший артист. Смерть Иосифа Кобзона стала по-настоящему шокирующей не только для коллег по цеху, но и поклонников. Причиной стала четвертая стадия рака. Со страшной болезнью исполнитель боролся на протяжении 13 лет.

Несмотря на то, что трагедия произошла уже пять лет назад, многие до сих пор не могут прийти в себя после страшного события. Стоит отметить, что в центре внимания журналистов остаются близкие Иосифа Кобзона. Недавно стало известно, что наследники знаменитого певца выясняют отношения из-за дома на берегу моря.

Как оказалось, Анита и Андрей Кобзон заказали у одного предпринимателя построить им дом в Сочи. Вот только после сдачи недвижимости наследники остались недовольны полученным результатом, В чем конкретно проблема не сообщается, но семья популярного артиста уже успели подать исковое заявление в Пресненский суд.

Известно, что новость об иске сильно удивила предпринимателя, семья которого занималась строительством дома в Краснодарском крае. По его словам, после сдачи недвижимости Анита и Андрей Кобзон подписали акт приемки и все договора без каких-либо проблем. Он утверждает, что наследники певца были довольны работой и никаких претензий к строителям у них не было.

Ранее “Дни.ру” писали, что сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти.


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