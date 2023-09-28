 

Оставила семью: уставшая от всего Глюкоза ушла из дома

28.09.2023, 10:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чего только не происходило в жизни Натальи Чистяковой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза. Как признается певица, протест для нее – дело привычное. Уйти из дома – пожалуйста. Глюкоза была и остается очень экспрессивной натурой. Этого не скрыть.

Нынче лаконичная блондинка стройным шагом выступает по красной ковровой дорожке. Она замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Следит за своей фигурой, ведет здоровый образ жизни и воспитывает двух дочерей. А в детстве была самой настоящей оторвой и могла выкинуть что угодно.

Например, было время, когда она оставила семью: уставшая от всего Глюкоза ушла из дома.

Как недавно призналась певица, однажды она ушла из дома на три дня. И не куда-нибудь, а уехала с друзьями в какую-то глухомань за 600 км от Москвы! Можно представить, что испытали ее родители в тот момент. Но Наталья рассказывала историю с неподдельным юмором и теплом. Глюкоза уточнила в интервью, что после этих трех дней в промозглом старом сыром доме, она по истине оценила , что такое семья и дом. После этого ей перехотелось совершать подобные “подвиги”.

Певица отметила, что достаточно взглянуть на ее старшую дочь Лидию, чтобы понять, какой была ее мама в детстве.

На премьере фильма “Повелитель ветра”, куда Наталья Чистякова (Глюкоза) пришла со своими дочерями, ее старшая дочь Лидия была одета в готическом образе и несла в руках маленькую змею.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Наследники Кобзона выясняют отношения из-за дома на берегу моря

28.09 / Исхудавшая Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья

28.09 / Красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: прекрасный партнер

28.09 / Объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме “Брат 3”

27.09 / 93-летний Краско “отлично провел время с Дашенькой”

27.09 / Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

27.09 / Как правильно выбрать постер для преображения в квартире

27.09 / Куда исчезла “наша мымра” Алиса Фрейндлих?

27.09 / Риелтор рассказал о динамике цен на новостройки в России

27.09 / Бледанс поддержала Топалова после вылета из шоу “Новые звезды в Африке”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика