Оставила семью: уставшая от всего Глюкоза ушла из дома

Чего только не происходило в жизни Натальи Чистяковой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза. Как признается певица, протест для нее – дело привычное. Уйти из дома – пожалуйста. Глюкоза была и остается очень экспрессивной натурой. Этого не скрыть.

Нынче лаконичная блондинка стройным шагом выступает по красной ковровой дорожке. Она замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Следит за своей фигурой, ведет здоровый образ жизни и воспитывает двух дочерей. А в детстве была самой настоящей оторвой и могла выкинуть что угодно.

Например, было время, когда она оставила семью: уставшая от всего Глюкоза ушла из дома.

Как недавно призналась певица, однажды она ушла из дома на три дня. И не куда-нибудь, а уехала с друзьями в какую-то глухомань за 600 км от Москвы! Можно представить, что испытали ее родители в тот момент. Но Наталья рассказывала историю с неподдельным юмором и теплом. Глюкоза уточнила в интервью, что после этих трех дней в промозглом старом сыром доме, она по истине оценила , что такое семья и дом. После этого ей перехотелось совершать подобные “подвиги”.

Певица отметила, что достаточно взглянуть на ее старшую дочь Лидию, чтобы понять, какой была ее мама в детстве.

На премьере фильма “Повелитель ветра”, куда Наталья Чистякова (Глюкоза) пришла со своими дочерями, ее старшая дочь Лидия была одета в готическом образе и несла в руках маленькую змею.