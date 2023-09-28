 

Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 оценили в России в 3500 рублей

28.09.2023, 10:00, Разное
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После успешной презентации фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 стал доступен для приобретения в РФ по цене 3500 рублей, пишет портал IXBT.

Браслет предлагает более 200 настраиваемых циферблатов, двустороннее крепление к ремешку, что делает его похожим на обычные часы. Он также может быть использован как кулон или прикреплен к обуви для отслеживания физических показателей во время бега, включая информацию о длине шага и силе удара стопы о землю.

В РФ представлены две версии Xiaomi Smart Band 8: с черным корпусом и таким же ремешком или с золотистым корпусом и бежевым ремешком. Начальная цена составляет 3500 рублей, но в будущем она увеличится до 4000 рублей. В Европе этот браслет продается за €40.

Xiaomi Smart Band 8 оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 192х490 пикселей, аккумулятором емкостью 190 мАч, который обеспечивает до 16 дней работы без подзарядки, более 150 спортивными режимами, защитой от воды (5ATM) и поддержкой Bluetooth 5.1 BLE. Браслет также способен круглосуточно отслеживать показатели насыщенности крови кислородом (SpO2) и сердечного ритма, качества сна и уровня стресса. С его помощью можно управлять музыкой и камерой на смартфоне, а также запускать встроенные мини-игры.


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