Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation

Корпорация Sony Group объявила об отставке Джима Райана, президента и генерального директора Sony Interactive Entertainment. Райан руководил игровым подразделением компании с января 2018 года. Причиной отставки названы личные трудности, связанные с совмещением работы в США и жизни в Великобритании. Переходным руководителем станет Хироки Тотоки, президент и главный операционный директор Sony Group, занявший этот пост в апреле 2024 года.

Джим Райан начал свою карьеру в Sony в 1994 году и занимал различные руководящие должности, включая президента Sony Interactive Entertainment Europe и заместителя президента SIE. Под его руководством Sony достигла успехов на рынке консолей, выпустив PlayStation 5, продажи которой превысили 40 миллионов единиц к июлю 2023 года. Райан также выразил гордость по поводу качества и разнообразия игр, выпущенных для PlayStation.

Хироки Тотоки, будущий глава SIE, выразил благодарность Райану за его вклад в развитие игрового бизнеса Sony Group и пообещал тесное сотрудничество с ним и другими руководителями компании для обеспечения дальнейшего роста.

Интересно отметить, что мнение фанатов PlayStation о Джиме Райане было неоднозначным. В начале 2021 года на сайте Change.org появилась петиция, призывающая уволить его. Организаторы требовали отставки, утверждая, что его решения могут привести к краху компании. Основные претензии к Райану касались выпуска эксклюзивных игр PlayStation на ПК и отключения цифровых магазинов на PS Vita, PlayStation 3 и PSP. Тогда петиция собрала всего 6 тысяч подписей.