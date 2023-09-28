Российских кинематографистов обязали включать в каждый фильм «агитацию в поддержку семейных ценностей»

Государственный комитет Российской Федерации по кинематографии больше не будет выдавать разрешения на прокат фильмам и сериалам, в которых не содержится «явной и эффективной агитации в поддержку традиционных семейных ценностей». Ведомство также намерено пересмотреть старые ленты на предмет соответствия новому правилу.

Из-за этого требования некоторые фильмы пришлось срочно доснимать. Так, в документальной ленте про гонщика-раллиста команды КАМАЗ Сергея Бадамина он сначала вспоминает, как на ралли «Дакар» пришлось срочно ремонтировать крестовину кардана, а затем говорит: «Вот бы родить». В мистическом триллере «Овощебаза» режиссёра Батыра Каримова главная героиня теперь успевает зарегистрировать брак и венчаться в территориальном центре религиозных услуг перед тем, как маньяк, в которого вселился древний шумерский демон, разрежет её на 666 частей струной для пианино (внимание, спойлер). Наконец, в многосерийном фильме «Молодость жива» актёру, играющему Фредди Меркьюри, дорисовали кольцо на безымянном пальце и с помощью нейросетей убрали ему усы, поскольку они, по мнению режиссёра, «вызывали гомосексуальные мысли».

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