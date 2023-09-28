 

Объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме “Брат 3”

28.09.2023, 6:05, Новости дня
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Кинолента Алексея Балабанова “Брат” стала прорывом в конце 90-х и быстро завоевала сердца миллионов россиян. Исполнителя главной роли Сергея Бодрова признали символом эпохи и народным героем, благодаря светлым истинам правды и добра, которые он транслировал с экрана. Сейчас его партнер по фильму Виктор Сухоруков продолжает беречь нетленную память о трогательной и душевной истории двух братьев.

Однако ожидаемая новинка российского проката “Брат 3” не снискала уважения у заслуженного артиста РФ. Сухоруков громогласно подчеркнул, что это кино вообще нельзя соотносить с культовой лентой Балабанова и героями так полюбившейся народу дилогии. Свою причастность к новому фильму легенда также не признает. Официальное мнение объявлено телеканалом “360”.

Рецензии на фильм “Брат 3” от звезды “Брата” и “Брата 2” ждать тоже не стоит. По данным RT, Виктор Сухоруков прямо сказал, что смотреть сие творение режиссера Валерия Переверзева не будет.

Отметим, что новинка переняла от истории про Данилу Багрова одно лишь название. Другой сюжет, иные актеры, даже идея отличается. Поэтому вполне вероятно, что Виктор Сухоруков в своих воззрениях совершенно прав — он как никто другой знает, что сила в правде.


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