 

Когда сладость не в радость: почему сахар угрожает здоровью

28.09.2023, 3:55, Разное
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Когда богатые сахаром лакомства постоянно присутствуют в рационе, следует его пересмотреть. Дело в том, что сахар угрожает здоровью, когда поступает в организм в чрезмерном количестве.

Осенью, в сезон простуд, нужно быть особенно внимательными, пишет телеканал “360”. По мнению эндокринолога Павловой, иммунные клетки при избытке сахара работают хуже.

Кроме того, сайт VSE42.RU передает о неудачном сочетании сахара с творогом. Это повышает риск диабета. Вот уж точно, когда сладость не в радость!

Для здоровья сердца нужно контролировать уровень сахара в крови, чтобы жить долго и счастливо. Порой именно сахар указывает на то, что организму требуется медикаментозная помощь. По информации портала “Вести Подмосковья”, с экспертной точки зрения, своевременная диагностика недуга и лечение позволяют ускорить процесс выздоровления.


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