Мнение: О тотальной мобилизации… Все там будут?

Ну, по крайней мере, планы полной и безоговорочной мобилизации уже имеются. Свёрстанные, подробные, детальные — а не то, что было раньше. Лежат себе до «Часа Икс» в запечатанных конвертах, в секретных сейфах. Но о них, тем не менее, все знают.

И в Москве знают, и в Нью-Йорке, и тем более — в Киеве.

Знают — и предупреждают.

На днях предусмотрительно сбежавший в деловую столицу #США бывший советник украинского президента Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) огорошил покинутых соотечественников философским заявлением «Все там будем». Никто не уйдёт не мобилизованным. «Мобилизация будет ужесточаться. Работодателей будут ограничивать в смысле приёма на работу тех людей, которые не стоят на учёте в военкомате. Будет налажен учёт, и идти придется очень многим, если не всем. Придется оказаться там, — пообещал Алексей Арестович из NYC в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову. — Когда люди… окажутся в военкомате — это вопрос времени. Сейчас или через полгода… Все мужики, поверьте, там побывают. За редчайшим исключением».

Алексей Арестович хорошо известен провокативными заявлениями, порой идущими вразрез с официальной линией Киева. И можно было бы их спокойно проигнорировать — мало ли чего брешет «бывший». Но ведь и действующие говорят почти то же самое.

Например, первый замглавы Минобороны Александр Павлюк в комментарии журналистам прямо так и заявил: «Это задача каждого мужчины — защитить своё государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым». Он, правда, успокоительно добавил, что киевская власть «делает максимально всё, чтобы не увеличивать темп мобилизации», которая и так не обходится без каждодневных эксцессов и гонок за будущими водителями «Леопардов». Но тут же признал, что всё зависит от действий России, а также от ситуации, которая будет складываться на 1000-километровой линии боевого соприкосновения.

А там не сказать, чтобы всё было прекрасно для ВСУ, сумевших за четыре месяца «вернуть под контроль» только 0,25% территории. И то ценой гигантских жертв. Потери Вооружённых сил Украины только за сентябрь составили больше 17 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это в дополнение к ранее названным 66 тыс. чел., потерянным Украиной за три летних месяца. И сентябрь ещё не окончен…

Получается, украинский беглец прав, и «все там будут»?

А диванных воинов Украины это тоже коснётся?

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