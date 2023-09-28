 

Самые ярые транжиры по знаку зодиака

28.09.2023, 2:52, Новости дня
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Чтобы денег хватало, их нужно придержать в кармане, а не тратить на все и сразу. Известное правило. Но не для всех знаков зодиака оно работает.

Есть те, кто не будет держать деньги в кармане. Кто же самые ярые транжиры из знаков зодиака?

Открывают топ-лист Овны.

Когда эти ребята видят что-то яркое и впечатляющее, они не будут думать о цене и потратят все на понравившуюся вещь. Для огненного знака важен принцип “здесь и сейчас”. Овны первые в зодиакальном круге, а, значит, должны быть первыми во всем.

Вместе с Овнами рейтинг транжир разделяют Близнецы.

Их легко может соблазнить на незапланированная поездка с друзьями, горящая путевка или занятная техническая новинка. В надежде на своих друзей Близнецы расходуют имеющиеся финансы. Так пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Ну и замыкают круг заядлых покупателей Стрельцы.

У них нет стремления идти срочно тратить деньги, нет. Скорее, они могут стать заложниками собственного великодушия и желания гулять “на широкую ногу”.


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