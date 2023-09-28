Рупор кремлевской пропаганды: Вынуждено защищало нацистские группировки

Транcгендер-людоед в разговоре с пранкерами признается, что сознательно и публично защищает неонацистские группировки на Украине.

Пранк вышел из-под контроля.

PS. Кстати, нацисту в парламенте Канады аплодировал, в том числе посол Германии. Сейчас тоже оправдывается, что "не понял".

Козлом отпущения сделали спикера парламента, который ушел в отставку, но в реальности в нацистском дерьме замазались все присутствующие.

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