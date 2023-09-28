Рупор кремлевской пропаганды: Вынуждено защищало нацистские группировки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Транcгендер-людоед в разговоре с пранкерами признается, что сознательно и публично защищает неонацистские группировки на Украине.
Пранк вышел из-под контроля.
PS. Кстати, нацисту в парламенте Канады аплодировал, в том числе посол Германии. Сейчас тоже оправдывается, что "не понял".
Козлом отпущения сделали спикера парламента, который ушел в отставку, но в реальности в нацистском дерьме замазались все присутствующие.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет