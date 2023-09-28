 

Рупор кремлевской пропаганды: Вынуждено защищало нацистские группировки

28.09.2023, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Транcгендер-людоед в разговоре с пранкерами признается, что сознательно и публично защищает неонацистские группировки на Украине.

Пранк вышел из-под контроля.

PS. Кстати, нацисту в парламенте Канады аплодировал, в том числе посол Германии. Сейчас тоже оправдывается, что "не понял".
Козлом отпущения сделали спикера парламента, который ушел в отставку, но в реальности в нацистском дерьме замазались все присутствующие.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Мнение: О тотальной мобилизации… Все там будут?

28.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Российский ответ нацисту в парламенте Канады

27.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бесплатные смартфоны в Филадельфии

27.09 / Мнение: Россияне полны оптимизма, восстановление уровня жизни и почему перестали воровать

27.09 / Мнение: Цены на бензин рухнут?

27.09 / Мнение: Выборов не будет!

27.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Необучаемая нейросеть

27.09 / Мнение: Что было запрещено в СССР, капиталист Хрущёв и разбор мифов об Ильине

27.09 / Мнение: Тот самый Москалев

27.09 / Скандалы: «А нам что, по лесам прятаться?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика