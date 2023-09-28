 

Здесь живут феи – Юлия Барановская призналась в зависимости от грибов?

28.09.2023, 0:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вечером 26 сентября пользователей Сети поджидала еще небольшая серия медиаконтента с поездки Юлии Барановской. На фотографии, которую телеведущая выложила на свой телеграм-канал, девушка крупным планом в камуфляжной кофте и шлеме на фоне двух квадроциклов. Лучезарно улыбаясь, она показывает в камеру очень ровный симметричный гриб с белой ножкой и бежевой шляпкой.

Юлия пояснила, что фото и видео сделаны по пути в живописное место, где природа Алтая предстает потрясающей живописностью во всей своей красе. Речь идет о Емурлинском водопаде — журналистка уверена, что если феи и существуют, то живут именно здесь, ведь ни один ландшафтный дизайнер не сделает столь великолепную картину — на такое способна только природа.

“Добирались туда на квадроциклах, иначе никак, а по дороге собирали грибы. Сходу замечала подберезовики, волнушки и прочие, останавливалась и срезала их. Это у меня в крови, я заядлая грибница”, — пояснила Юлия Барановская.

По ее словам, эти заповедные места вызывают у нее стойкую ассоциацию с волшебным лесом из фильма “Малефисента”. Барановская подчеркивает, что Емурлинский водопад летом и осенью — это, можно сказать, два разных места, но при этом приводят в одинаковый восторг.

На одном из видео ведущая умывает руки под одной из струй водопада — красота местной природы действительно поражает своим естественным уютом, и великолепная Юлия Барановская очень органично вписывается в эту красоту. На другом видео она запечатлела интересное явление природы: береза растет прямо из ствола другого, засохшего дерева.

“Из ствола березы растет еще береза”, — прокомментировала Юлия Барановская, возможно, намекая на скорое пополнение в ее семье: на свежих изображениях даже в закрытой одежде отчетливо заметен животик.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Самые ярые транжиры по знаку зодиака

27.09 / 93-летний Краско “отлично провел время с Дашенькой”

27.09 / Как человек провоцирует развитие рака толстой кишки?

27.09 / Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

27.09 / Алла Пугачева приняла посильное участие в открытии памятника Барису Моисееву

27.09 / Как правильно выбрать постер для преображения в квартире

27.09 / Куда исчезла “наша мымра” Алиса Фрейндлих?

27.09 / Риелтор рассказал о динамике цен на новостройки в России

27.09 / Бледанс поддержала Топалова после вылета из шоу “Новые звезды в Африке”

27.09 / Русские хакеры нанесли удар по “кошелькам” ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика