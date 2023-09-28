Рупор кремлевской пропаганды: Российский ответ нацисту в парламенте Канады

Шмелевские чтения.

О вторжении нацистов в СССР.

«Я так озарён событием 22. VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьётся сердце моё, радостью несказанной»

О наступлении нацистов на Москву.

"Я услыхал фанфары, барабан — в 2 ч. 30 мин., — специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идёт разделка, Преподобный в вотчину свою вступает, Божье творится…»

Об оккупации Крыма нацистами.

"Отнятие Крыма от палачей и бесов, от мучителей. Всё равно: отняли у бесов Кр(ым) немцы, союзники, белые ли войска… одно было в душе: умученные не в их власти, не в их злобе!.. Не Крым от России отнят: священный прах вырван из окровавленных лап убийц…"

О поддержке армии Власова.

"Это бой с бесовской силой… и не виноват перед Богом и совестью идущий, если бесы прикрываются родной нам кровью»"

О поддержке Гитлера.

«Теперь – бесы в союзе с англо-саксами и американцами, Германия их разит, и им уже не страшна "дурная слава"! … Силы русской эмиграции дремлют втуне, не привлечены к великому делу всеобщего освобождения и обновления. Их просто не знают. И в этом – главное… Я не мог добиться права ехать к близким мне по крови, духу и сердцу… – а я мог бы – знаю! – влиять… я, м. б., чудо сделал бы, сколько сердец отомкнул бы… – одним своим "Богомольем"!.. И как бы мы, своим знанием родной души, могли бы облегчить великий и страшный подвиг – мирового очищения! Больше бы взаимного доверия… – и случилось бы чудо, Чудо!!! Оно и случится, только… с большим запозданием, с излишней – и великой! – затратой сил. Я глубоко верю в предназначение Божие, карающий и очистительный "меч" был вложен в руку Германии… так дано в историческом течении, Высшею Волею, избран достойный сего. Но… мы-то – только свидетели..! А если бы была полная вера в нас, в наше предопределение… – если бы был братский союз двух великих народов..! – о, что было бы!!»

О бомбежках Британии.

Ну, найдём какого-нибудь рыцаря… – как в сказках бывает! – и он, прихватив нас, и – бомбы… – а ты приносишь, это всем известно! – счастье, одним взглядом! – ринется к берегам Альбиона, ахнет на какой-нибудь Гулль или Бирмингем – "ку-дэ-бю" – и снизится на полях Нормандии. Вдруг случится такое чудесное?! Я бы с охотой прокатился под английские пулемёты, – они скверно стреляют, не немцы!

О том, что Гитлер не виноват.

«Когда только конец сему безумию, в котором, одинолично, виновны, англичане-американцы… масонство… да, да! – и уж никак не немцы! Сколько раз немецкий фюрер предлагал, остерегал!..»

Как видим, реабилитация прислужников нацистов (а Шмелев не только поддерживал нацистов, но и прислуживал им в пропагандистском издании), идет не только в Канаде.

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