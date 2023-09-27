93-летний Краско “отлично провел время с Дашенькой”
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В минувшую субботу прославленному актеру исполнилось 93 года.
Несмотря на столь почтенный возраст и недавние процедуры, Иван Краско
поддерживает себя в хорошей форме. Тем не менее, в бытовых делах артисту
помогают сыновья Иван и Федор, сообщает Пятый канал. Оберегает его и 28-летняя
помощница, Дарья Пашкова.
День своего рождения актер провел за городом, у друга
Александра Сылко: тот заранее пригласил его в гости в поселок Воейково, что под
Санкт-Петербургом — отметить знаменательную дату. Краско сопровождала Дарья, с
которой, по словам актера, они прекрасно развеялись. Артист рад, что ему
удалось выбраться на природу, подальше от городского шума.
“Мы с Дашенькой там отлично провели время, спокойно”, — объяснил Иван Краско.
Иван Иванович подчеркнул, что самое главное в таких
мероприятиях — это человеческая атмосфера, и чтобы побольше приятной тишины. На природе ему нравится гораздо больше, чем в театре.
Напомним, Иван Краско — один из самых известных актеров современности. С годами слава о нем продолжает распространяться и находить подтверждение.
Россияне восхищаются звездой и шлют артисту пламенные признания в любви. Иван Краско это заслужил!
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