93-летний Краско “отлично провел время с Дашенькой”

В минувшую субботу прославленному актеру исполнилось 93 года.

Несмотря на столь почтенный возраст и недавние процедуры, Иван Краско

поддерживает себя в хорошей форме. Тем не менее, в бытовых делах артисту

помогают сыновья Иван и Федор, сообщает Пятый канал. Оберегает его и 28-летняя

помощница, Дарья Пашкова.

День своего рождения актер провел за городом, у друга

Александра Сылко: тот заранее пригласил его в гости в поселок Воейково, что под

Санкт-Петербургом — отметить знаменательную дату. Краско сопровождала Дарья, с

которой, по словам актера, они прекрасно развеялись. Артист рад, что ему

удалось выбраться на природу, подальше от городского шума.

“Мы с Дашенькой там отлично провели время, спокойно”, — объяснил Иван Краско.

Иван Иванович подчеркнул, что самое главное в таких

мероприятиях — это человеческая атмосфера, и чтобы побольше приятной тишины. На природе ему нравится гораздо больше, чем в театре.

Напомним, Иван Краско — один из самых известных актеров современности. С годами слава о нем продолжает распространяться и находить подтверждение.

Россияне восхищаются звездой и шлют артисту пламенные признания в любви. Иван Краско это заслужил!