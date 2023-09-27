Как человек провоцирует развитие рака толстой кишки?

Следить за здоровьем — значит оберегать себя от различных напастей, от которых не всегда способна избавить медицина. Рак толстой кишки не исключение. Онколог Иван Карасев объяснил, как человек незаметно для себя провоцирует возникновение недуга.

Оказывается, в группе риска малоподвижные люди, проводящие много времени в положении сидя. “Привычка много сидеть на одном месте повышает риск образования рака толстой кишки. Поэтому движение – это жизнь!” — отметил специалист.

По словам медика, которые приводит телеканал “360”, развитию раковых клеток потворствуют негативные эмоции. Ради безопасности следует избегать стрессовых ситуаций.

А “Царьград” с отсылкой на рекомендацию онколога напоминает, что налегать на алкоголь нежелательно. Помимо рака толстой кишки, выпивка может аукнуться и другими недугами.

Портал URA.RU сообщает: остерегаться нужно еще и холеры. В будущем не исключено распространение этого инфекционного заболевания на территории России. Не стоит употреблять сомнительные жидкости — больше доверия заслуживает бутилированная и кипяченая вода. А еще важно термически обрабатывать пищу, причем овощи и фрукты надо тщательно промывать.