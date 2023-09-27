Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Сергей Собянин 27 сентября утвердил состав столичного правительства после переизбрания на должность мэра Москвы. Большая часть команды градоначальника осталась работать в обновленном составе правительства города.

Согласно документу, Петр Бирюков назначен заместителем мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Андрей Бочкарев продолжит работать заместителем по вопросам градостроительной политики и строительства.

Владимир Ефимов утвержден на должность заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, Максим Ликсутов – руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Анастасия Ракова назначена на должность заммэра Москвы по вопросам социального развития. Заместителем мэра – руководителем аппара мэра и правительства Москвы утверждена Наталья Сергунина.

Во время церемонии инаугурации мэра Москвы президент России Владимир Путин дал высокую оценку управленческой команде столицы. Глава государства отметил, что Москва опережает другие мировые мегаполисы и эффективно взаимодействует с федеральными органами власти.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин победил во всех районах города и набрал 76,39% голосов.