Мнение: Россияне полны оптимизма, восстановление уровня жизни и почему перестали воровать

1. По данным опросов, оптимистов в России сейчас в несколько раз больше, чем пессимистов. Это хорошо, варварский культ страданий уходит в прошлое. Как бы ни старались наши противники, распространяя нытьё в соцсетях, новое поколение хочет уже нормально жить, а бегать загнанным хомячком по кухне, вереща на предмет очередной телеграм-зрады (ссылка):



Более трети (39 процентов) россиян ожидают, что в течение года уровень и качество жизни их семьи улучшатся. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Наиболее оптимистичными в ожиданиях оказались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них 64 процента уверены в повышении своего уровня жизни в течение 6-12 месяцев.

Чуть меньшее число граждан (34 процента) рассказали, что, по их мнению, уровень жизни в ближайшем будущем не изменится. 9 процентов россиян ожидают, что будут жить хуже, при этом среди людей от 46 до 60 лет доля пессимистов выше, 12 процентов. Еще 18 процентов респондентов затруднились отметить на поставленный вопрос.

Кстати, мы живём при капитализме. У тех, кто усердно учится и ответственно работает, уровень жизни год от года растёт. Оптимизм у нового поколения высок, так как оно уже знает: кто напрягается на производстве, тот квартиру и купит, причём не спрашивая одобрения у начальства. Раньше такой мотивации не было: власти вполне могли выдать квартиру классово-близкому бездельнику, оставив по-настоящему полезного стране инженера или учителя за распределительным бортом.

И, да, про доступность квартир в современной России. Мой старый товарищ разъехался сейчас по семейным обстоятельствам с сестрой и взял в ипотеку однушку в том же районе города. Платёж — 8 тысяч рублей в месяц. Это, если что, Петербург, очень даже внутри КАД.

2. Россияне восстановили свои доходы, просевшие из-за попыток Запада сломать нашу экономику после начала СВО. На это потребовалось чуть более года (ссылка):



Во втором квартале покупательная способность россиян превысила досанкционный уровень. Об этом говорится в опубликованных данных Росстата.

В апреле-июне 2023 года соотношение среднедушевых денежных доходов населения с прожиточным минимумом выросло до 332,5 процента (средний доход составляет 3,33 величины прожиточного минимума). В аналогичном квартале 2021 года этот показатель, характеризующий покупательную способность населения, был равен 331,6 процента, а в 2022-м снижался до 317 процентов. Сравнение год к году более корректное, так как показатель доходов имеет сезонный характер. <…>

Рост денежных доходов опережает инфляцию, что и отражается на приросте реальных доходов.

Тут действуют три разнонаправленных фактора. Первый — проблемы в экономике, вызванные санкциями, которые всё же ощутимо вредят в краткосрочной перспективе, и войной против США, которая обходится нам недёшево в том числе и в сугубо денежном разрезе. Второй — тектоническое импортозамещение, которое создаёт новые рабочие места. Третий — старые демографические проблемы, которые с каждым годом уменьшают число доступных рабочих рук. При сложении эти лебедь, рак и щука дают примерно ноль. В среднесрочной перспективе, однако, боевые действия окончатся, а санкции перестанут иметь значение. Импортозамещение, напротив, продолжит давать хороший доход, превышающий потери из-за демографических проблем. Тогда можно будет ожидать бодрого роста: и в зарплатах, и в экономике в целом.

3. Читатели пишут:

К посту про выход из моды решёток на окнах.



А) Критически подешевели взломостойкие окна. Раньше это было что-то элитное для банков, сегодня куча производителей, в т.ч. и в регионах. Предполагаю, что технология по ударостойкому стеклу какая-то новая была внедрена, совершенно обычные фирмы уже этим занимаются.



Б) Видеокамеры резко подешевели + появилось распознавание лиц. Как вору системно совершать бытовые кражи, если всё под видео?



В) Люди дома перестали хранить деньги, акции, золото и др. Ценные бумаги на 100% ушли в безнал. Деньги и золото частично ушли в безнал, частично в арендованные банковские ячейки, цены на аренду которых в рублях почти не поднялись (то есть в реальных единицах подешевели). Ну и появилась удобная инфраструктура держать даже и небольшие деньги за рубежом.

На мой взгляд, повышение уровня благосостояния всё же внесло основной вклад. Россияне стали достаточно богаты, чтобы обычное бытовое барахло перестало быть ценностью, и чтобы типичный раздолбай предпочитал не воровать с риском для жизни, а зарабатывать более-менее честно, задевая шершавые грани Уголовного Кодекса разве что краем рукава.