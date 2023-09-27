Мнение: Цены на бензин рухнут?

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. И очень удивился, что цены на бензин и дизтопливо продолжат расти. Несмотря на принятые меры.

И поручил более оперативно реагировать на рост цен на ГСМ.

Дословно: «…будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают, и с компаниями надо плотнее работать, мы уже с вами говорили, чтобы они тоже и свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца, это понятно, мы должны бережно к ним относиться, всё понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно» (отсюда).

Теперь-то цены просто обязаны поползти вниз? После поручения президента-то? Иначе это будет выглядеть саботажем и провокацией?

Фотография отсюда

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