Мнение: Выборов не будет!
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…написал я 18 лет назад. Как в воду глядел!
“”Комментируем” на Газете.ру
А вот и я – уже на “газете.ру”! Пора осваивать большие масштабы! :))
http://www.gazeta.ru/comments/2005/09/27_a_413138.shtml” (2005)
Ссылка, как ни странно, все еще живая. Правда, сама “газета.ру” давно утратила свой вес, и ее давно никто не читает. Заметку я написал тогда хорошую, всё предсказал правильно – но гордиться нечем, ведь такие прогнозы обычно даются для того, чтобы они НЕ сбылись.
Источник: Размышления вольного социолога
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