Куда исчезла “наша мымра” Алиса Фрейндлих?

Одни считают,

что после февральских событий Алиса Бруновна просто тайно уехала из России.

Другие уверены, что затворничество Фрейндлих связано с ее почтенным возрастом и

нездоровьем. Многочисленные пользователи сети гадают, куда исчезла “наша

мымра” Алиса Фрейндлих? Но настоящая причина ухода любимицы зрителей в

тень другая.

В 2021 году Алиса

Фрейндлих долго занималась своим здоровьем, заставив поволноваться почитателей

ее таланта. Актрисе пришлось потрудиться, чтобы справиться с болезнью, но ее

жизнелюбие и умение не унывать помогли уже через три месяца вернуться на сцену БДТ

и продолжить репетировать.

Однако

некоторое затворничество имеет место. Алиса Бруновна все больше времени

проводит на даче, которую в поселке Комарово получила как почетная гражданка

города. И теперь старается наверстать время, не проведенное с семьей из-за

работы.

Внук Алисы

Фрейндлих, Никита Владимиров, счел чудом выздоровление бабушки, так что теперь старается

“качественно” проводить время с ней, не расходуя его на бесполезные

разговоры. В частности, Никита уговорил ее сняться в своей картине

“Родители строгого режима” в одной из главных ролей.

Фильмография

актрисы обширна и составляет более 30 киноролей. В числе лучших лент Фрейндлих

“Служебный роман”, “Жестокий романс”, “Тайна Снежной

Королевы” и другие. Кроме того, больше

40 лет Алиса Бруновна – бессменная прима БДТ.