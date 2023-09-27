Мнение: Что было запрещено в СССР, капиталист Хрущёв и разбор мифов об Ильине

1. Блогер takoe-nebo собрал 39 запретов, которые действовали в СССР, но не действовали в Российской Империи и в современной России — от запрета валюты до запрета свободного поселения в гостиницах (ссылка). Многие запреты, впрочем, ввели значительно позже 1917, или, наоборот, ввели почти сразу, а после смерти Сталина отменили. Таким образом, все 39 запретов одновременно не действовали никогда — в каждый конкретный год в СССР реально работала только часть списка.



Перечень выглядит диковато — иностранцу или зумеру может показаться, будто порядки в СССР были почти лагерными. Однако, коллеги, скажите честно, вернули бы вы часть этих запретов в наше время, если бы могли? Если да, то какие пункты вам больше по душе?



Только, пожалуйста, не пишите цифрами, «надо вернуть пункт № 40». Мы не хотим лезть в источник и искать там нужный пункт. Пишите сразу текстом: «надо запретить держаться за руки при езде на самокатах».

2. Историк Александр Дюков пишет, что Хрущёва его коллеги по партии отправили доживать свои дни на даче не только за реальные ошибки и «волюнтаризм», но и за некоторые вполне рациональные действия. Никита Сергеевич хорошо помнил дореволюционные времена, и иногда таки поступал не как транжира-коммунист, а заботящийся о деле капиталист (ссылка):



Интересная деталь: когда в 1964 г. снимали Хрущева, среди прочего ему в вину ставили, что он отказался увеличить закупки Ан-2 у Польши.

История была такая: с помощью СССР в Польше в 1961 г. было налажено производство Ан-2. В 1964 г. ПНР подняла вопрос: СССР должен закупать больше польских Ан-2. В Москве посчитали и доложили Хрущеву: во-первых, наши авиазаводы полностью удовлетворяют потребности советского народного хозяйства в Ан-2; во-вторых, польские Ан-2 дороже. Хрущев полякам все это и сказал.

При снятии Хрущева Суслов возмущался: “Это издевательское отношение – [покупать] только когда нам выгодно. Это не только политически, но и экономически неправильно. Товарищи просили, организовали производство самолетов, а мы торгуемся”.

Характерный пример колониализма наоборот.

Больно сознавать, что Хрущёв, в отличие от Сталина, был уже адекватным правителем. При большем политическом весе он бы, пожалуй, мог аккуратно развернуть СССР в сторону капитализма — даже не по китайскому сценарию, а по подчёркнуто социалистическому, оставив в силе коллективизм и прочую менее токсичную ересь. Тогда экономика СССР была бы всего лишь бедной, при этом за счёт размера и за счёт таланта русского народа мы вполне могли бы в итоге вырулить на тот путь, которым идут сейчас Индия и Китай. Впрочем, пожалуй, это уже тема для отдельного разговора…

3. Блогер konstantinus-a указывает на видео с разбором мифов об Иване Ильине, любимом философе Владимира Путина. Поскольку Ильин был патриотом, последовательно выступал за русских и за Россию, его всячески поносят современные российские левые, даже называют «фашистом». В реальной жизни, разумеется, никаким фашистом, тем более нацистом, Ильин не являлся даже близко — это всего лишь ярлык, который левые клеят на любого, кто не разделяет их восторгов в адрес свирепого усача (ссылка):

Основная претензия левых к Ильину – это то, что в начале 1930-х годов он в позитивном ключе писал о фашизме и Гитлере, видя в фашизме действенный противовес коммунизму (напомню, что Ильин коммунистов не любил, причём отнюдь не только по личным соображениям). Действительно, подобного рода высказывания в работах Ильина того периода отыскать можно. Однако:

А. По состоянию на конец 1920-х – начало 1930-х годов ни итальянские фашисты, ни немецкие нацисты ещё не успели совершить ярких, видимых публике преступлений. Гитлер уже написал «Майн Кампф», но его кровожадные устремления на тот момент оставались лишь в виде мутных теоретических выкладок. Напротив, коммунисты в СССР успели многие свои идеи осуществить на практике: разрушить Российскую Империю, прервать легитимность власти, убить Николая II с семьёй, устроить Красный Террор и Гражданскую войну, в которой погибли миллионы людей. В начале 1930-х большевики проводили в СССР насильственную коллективизацию, высылку на север и в Сибирь многих сотен тысяч зажиточных крестьян (объявленных «кулаками»). В 1932-1933 годах в СССР случился уже второй по счёту катастрофический голод с миллионными жертвами (после голода 1921-1922 годов). Гитлер же в это время ещё только шёл к власти в Германии, при этом его победе на выборах способствовал запрет Сталина немецким коммунистам блокироваться с более умеренными немецкими социалистами.

Б. О фашизме и Гитлере в 1920-е и 1930-е годы высказывались положительно многие политики, культурные и общественные деятели, в том числе, например, писатель Бернард Шоу (а сторонником расовой теории, между прочим, был и Уинстон Черчилль, позднее ставший одним из лидеров антигитлеровской коалиции). Если Бернарда Шоу мало, то напомню, что пламенные речи в защиту Гитлера произносили и в СССР. Читайте, к примеру, доклад Молотова от 31 октября 1939 года — там он говорит, к примеру, следующее:

…Но [война против гитлеризма] не имеет для себя никакого оправдания. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов.

Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за “уничтожение гитлеризма” прикрываемая фальшивым флагом борьбы за “демократию”…

В. В отличие от многих других иностранцев и русских эмигрантов, Иван Ильин быстро осознал свою ошибку. Во второй половине 1930-х годов, когда в СССР ещё надеялись на мирное сотрудничество с Германским рейхом, Ильин уже горячо выступал против Гитлера и фашизма.

Г. Главная работа Ильина, «Наши задачи», была написана и опубликована после Второй мировой войны и победы над нацизмом, в 1948-1955 годах. Никакой симпатии к Гитлеру и фашистам найти там нельзя.

Проще говоря, с Иваном Ильиным всё в порядке, это достойный уважения патриот России. Желаете поспорить? Тогда предлагаю хотя бы ознакомиться с какой-нибудь из статей Ильина, чтобы не получилось, как с Бродским. Вот, например, с этой, знаменитой — «Что сулит миру расчленение России» (ссылка).