Мнение: Тот самый Москалев



Маша и отец

“Осужденного по делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК) отца-одиночку Алексея Москалева в пятый раз подряд отправили в ШИЗО при ИК-6 в Новомосковске Тульской области. Об этом он рассказал адвокату от «ОВД-Инфо» Владимиру Билиенко.

По словам защитника, Москалева отправили в изолятор 22 сентября. Там он проведет 14 дней. Поводом стало то, что осужденный облокотился на руку, сидя за столом в камере. Сотрудники колонии сочли, что Москалев «устроил спальное место за столом». Адвокат мужчины намерен обратиться в прокуратуру по этому поводу.

Первые шесть суток ШИЗО Москалев получил 4 августа: по версии сотрудников колонии, он не сразу встал после подъема. 10 августа отца-одиночку отправили в изолятор на 13 суток из-за того, что он неправильно представился тюремщику. 23 августа Москалева отправили в ШИЗО снова — уже на 15 суток. Как пишет «ОВД-Инфо», осужденный «не держал руки за спиной», выходя из камеры. Обстоятельства четвертого взыскания мужчина вспомнить не смог”.

Да, это тот самый Алексей Москалев, чья дочка нарисовала антивоенный рисунок, на нее настучала учительница, в итоге на ее отца (!) завели дело “о дискредитации армии”. В РФ сейчас такая официальная практика – призывы “за мир” надо трактовать как “дискредитация армии”, хотя какая тут связь – одному дьяволу известно. Видимо, такая же, как между терактом в Беслане и отменой выборов губернаторов. Отец воспитывал дочь без матери (мать от них ушла), когда на него завели дело, он попытался уйти в бега, добежал до Минска – и там “батька” его арестовал и выдал в Россию на расправу. Дочь его, рисующую антивоенные рисунки, попытались сразу забрать в детский приют – еще во время “следствия”, но за дочку типа вступилась опчественность, и ее вернули отцу из приюта…

Дальше как-то всё завяло, интерес публики резко угас. ЧБД? Что было дальше?

А дальше – как положено в РФ: нету чудес, и мечтать о них нечего. На ЧБД всегда ответ из других трех букв: НБС. Уже в апреле Москалеву дали 2 года тюрьмы. Буквально – за невосторженный образ мыслей. И в тюрьме с ним обращаются вот так.

Скоты довольны. Это Россия, в ней все так, как и должно быть.

И да, чуть не забыл: это тот самый Москалев, судьбой которого в марте с.г. озаботился… даже “Вагнер”. Я об этом писал:

“Вагнер” в лице Пригожина и Уткина официально выступил в поддержку Алексея Москалева и его дочери с заявлением – наши дети тоже оказываются в детдомах и мы знаем каково там. И не за то воюем. Причём предложили своих адвокатов подсудимому для урегулирования вопроса”.

Впрочем, Пригожин и Уткин уже убиты, вступаться за Москалева теперь уж совсем некому. 145 млн. любителей НБС, как обычно, не в счет.