Скандалы: «А нам что, по лесам прятаться?»

Артисты прокомментировали предложение Олега Газманова запретить хвастаться богатствами

Российские артисты прокомментировали предложение Олега Газманова запретить публичным людям хвастаться своими богатствами в социальных сетях. «Я, кстати, не бедный человек, но я никогда не позволял себе такого даже в клипах, вот он сидит на каком-то Ferrari, — заявил певец, — вот я такой крутой, вот мои доллары!» И даже привел в пример Китай, где подобные вещи считаются признаком дурного тона. А вот мнения его коллег разделились.

Кто-то говорит: «Да, это отвратительно». Другие — спрашивают: «А что в этом такого? Мы же не воровали, а зарабатывали эти деньги честным трудом!»

Бари Алибасов, шоумен, продюсер группы «На-На»:

— Ха-ха-ха (смеется). Я вообще не понимаю, почему его так волнует эта тема. Может, он не совсем здоров. Каждый человек живет так, как ему хочется, — независимо от того, кто это: артист, ученый или нищий. И управлять чьей-то жизнью — это… ну все равно что, скажем, уничтожать красоту или яркие средневековые постройки.

Хвастаюсь ли я сам? Ну, во-первых, у меня есть архитектурное образование. И если вы были у меня дома, то могли это почувствовать. А красота — это проявление высочайшего уровня сознания!

Понятно, что у древних людей никакой особой красоты еще не было. Хотя я в этом сомневаюсь. Потому что когда неандерталец выискивал себе какую-нибудь неандерталку, то, наверное, тоже покрасивше. Ну или с какими-нибудь особенностями.

И именно этот поиск прекрасного и делает нашу жизнь интереснее. Делает нас людьми!

Даже животные — и те стараются, чтобы у них было красиво. Посмотрите, какие норки делают себе крысы или мыши! Это свойство всего живого.

Поэтому я не знаю, что именно имелось в виду, но каждый человек живет на те средства, которые он в состоянии заработать и получить за счет своего интеллекта. Мы все разные! Если мы были бы одинаковые, наверное, не существовало бы и Вселенной.

Очень странное заявление у Газманова. Очень странное…

Прохор Шаляпин, певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6»:

— Много разных мыслей по поводу высказывания Олега — потому что я считаю его умным человеком и очень его уважаю. Но мне все же кажется, что в богатстве как в таковом нет ничего плохого.

К тому же наша страна — это не сплошь и рядом бедные и нищие люди. Они совершенно разные. Среди которых много обеспеченных. И таких, как Олег, и гораздо богаче, чем Олег!

Безусловно, у нас, как говорится, есть чем гордиться. Посмотрите, какие шикарные дома теперь строятся за городом. Каждый по несколько миллионов долларов.

Поэтому людей тоже нужно мотивировать, чтобы они к чему-то стремились и так далее.

Другое дело, хотелось бы, чтобы публичные люди прививали у людей стремление много зарабатывать, а не лежать на печи, ничего не делать и ждать, когда придут деньги.

Нужно пропагандировать образование, пользу обществу, честный труд. Заработок денег честным трудом и своим талантом! А не как придется. Ведь у нас много и нечестно заработанных миллионов. Вот это должно быть моветоном. На этом нужно делать акцент.

Откуда тот или иной чиновник или подобный ему деятель взял эти деньги? Вот за это надо порицать!

Поэтому начинать, я думаю, надо не с артистов. Артисты лишь отражают действительность.

И хотя я сам за то, чтобы возрождать народные песни, я категорически против того, чтобы кому-то что-то запрещать. Ну нравится. Ну кочевряжатся. Если такой уровень общей культуры.

А если ее повышать — то за счет чего? За счет молодых и талантливых людей. Скромных, воспитанных и интеллигентных. И остальные уже за ними потянутся. Потому что у каждого поколения свои герои!

Естественно, что Олег Газманов никак не может повлиять на ребят, которым сейчас по 20 лет. На них могут повлиять только их ровесники-кумиры.

А вообще, я могу долго рассуждать на эту тему. Но еще раз повторюсь: я отношусь к нему с уважением. И, конечно, он прав. Но хотелось бы делать акцент не на богатствах в творчестве, а на самом творчестве и на таланте.

У нас далеко не бедная страна и огромное количество богатейших людей. Народу тоже надо к чему-то стремиться!

Борис Галкин, актер, режиссер:

— Может, не так строго — запретить. Но кичиться тем, что у тебя больше, чем у кого-то, — ну это вообще бестактно.

Это некрасиво, это неблагородно. Это… противно! Вот и все, что я могу об этом сказать.

Да и кто запретит? Министерство культуры? Министерство внутренних дел? И что значит «запретить»? То, что это омерзительно, — это безусловно. Но такие вещи на совести каждого человека.

Если в Китае на это табу — ну, значит, хвала и слава Китаю!

Людмила Поргина, заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова:

— Во-первых, артисты дают гастроли и выступают для большого количества людей. Они зарабатывают, у них гонорары. Ну вот что теперь сделать Филиппу Киркорову? Разрушить свою дачу? Или взорвать машину?

Он — звезда! Звезда шоу-бизнеса, понимаете?

В той же Америке, когда показывают, как живет Натали Портман, не изображают ее нищей! Они известные люди своей страны.

Конечно, не нужно никому рассказывать, сколько ты заработал: «Я миллионер!» Популяризировать себя как великого артиста. Это действительно некрасиво. Но!

Но они же не могут скрывать свои дома, машины, то, что они ездят на шикарных тачках. Это их профессия. Их путь.

Поэтому не рассказывайте. (понизив голос) Не наа-до… А просто продолжайте заниматься любимым делом. Слава Богу, у вас есть деньги. Которые вы зарабатываете честным трудом — потом и кровью. Ведь это тоже тяжкий труд — выстоять два часа на сцене!

Помню, как Коля однажды возвращался с гастролей. Все полетели на самолете, а он говорит: «Давай на поезде! Я так устал! Я хочу просто ехать и лежать».

Это очень тяжкий труд! Это горло, это дыхалка. Поэтому я всегда радуюсь, когда у кого-то появляется достаток.

К тому же у нас многие артисты помогают детским домам и нуждающимся актерам. Потому что порядочные.

Поэтому что скрывать-то?! Мы так и будем прятаться по лесам? Хвастаться не надо, но нельзя же отринуть то, что заработано честным трудом! Они же не воровали. Кто ворует — это другой вопрос.

И потом, выходит Филипп Киркоров, выходит Басков — они должны хорошо одеваться, потому что выступают для тысяч зрителей! Красивый сценический костюм. Хорошее настроение. Стрижка…

Они же — для всей страны!

Слежу ли я за соцсетями своих коллег? Нет, мне это неинтересно. Мне интересно, что они играют, что поют. А что приобрели — совершенно не волнует. Я творческий работник, мне хочется знать, чего они достигли.

Что они преодолели, что они из себя выудили, понимаете? Вот чем надо гордиться!

Яна Бобылкина

Оригинал материала: “Дейли Шторм”