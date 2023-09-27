Бледанс поддержала Топалова после вылета из шоу “Новые звезды в Африке”

“Новые звезды в Африке” является одной из самых популярных передач на телевидение. Зрители с большим удовольствием следят за шоу и с нетерпением ждут каждый сезон. По правилам проекта, звезды оказываются в нестандартных условиях, они находятся посреди саванны без какой-либо еды. Ее они могут купить только за монеты, которые они получают во время прохождения различных испытаний.

Недавно стартовал новый сезон шоу. В нем принимают участие любимые многим звезды. Одним из них стал Влад Топалов. Популярный певец долгое время время мечтал стать участником популярного шоу, однако во второй серии ему пришлось покинуть “Новые звезды в Африке”.

Дело в том, что в лагере против перца проголосовало большинство участников. Для самого Влада Топалова такой исход стал неожиданным. Он вместе с Юлией Топольницкой отправился на испытание на вылет из шоу. В итоге, девушка обыграла супруга Регины Тодоренко. Он не смог сдержать эмоций и расплакался.

Эвелина Бледанс поспешила поддержать артиста после вылета из шоу “Новые звезды в Африке”. Телеведущая в предыдущем сезоне тоже проиграла испытание навылет так же, как и певец, во втором выпуске.

“Влад, дорогой, как незаслуженно быстро ты покинул проект”, – написала актриса в своем микроблоге.