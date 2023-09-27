 

Онколог Александр Серяков назвал первые симптомы рака легкого

27.09.2023, 20:07, Разное
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Рак легких может начать развиваться, не привлекая к себе внимание, и его ранние симптомы могут быть скрытыми и невнятными, часто ассоциируемыми с другими проблемами, такими как усталость или воздействие погодных условий. Об этом пояснил онколог Александр Серяков.

Доктор Серяков отметил, что в случае рака легких человек может ощущать необъяснимую слабость, утомление, ухудшение работоспособности и аппетита. “Эти симптомы не всегда очевидны и часто проходят незамеченными. Люди могут просто чувствовать себя слабыми и измученными и не всегда связывают это с чем-то серьезным”, – пояснил он. Серяков также уточнил, что при раке легких может периодически возникать повышение температуры тела, обычно до субфебрильных значений.

Однако важно отметить, что на начальной стадии рак легких может протекать бессимптомно, не проявляя внешних признаков. Исходя из этого, онколог рекомендует регулярно проходить профилактические обследования, даже если у человека нет явных проблемных симптомов. Он предложил проводить такие обследования не реже, чем раз в два года.


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