Скандалы: «Это не связано с конфликтом на Украине»

Зачем взорвали «Северные потоки»

Взрыв на «Северных потоках» устроили США из-за страха потерять влияние в Германии, заявил американский журналист Херш. Также он утверждает, что ЦРУ задолго и в подробностях знало о планируемой диверсии и сами исполнители терактов считали их «шагом к Третьей мировой войне». Новые данные журналист опубликовал в годовщину подрывов газопроводов. Официальный представитель МИД России Захарова в свете представленной информации призвала администрацию президента Байдена к ответу.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Страх США

США решили подорвать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за страха потери влияния в Германии и в целом в Европе. Такое мнение по поводу причины диверсии высказал американский журналист Сеймур Херш в своем блоге.

«Администрация (президента США Джо) Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением войны на Украине. Это произошло из-за страхов Белого дома, что Германия колеблется и включит поток российского газа», — написал он.

Как считает журналист, в Вашингтоне боятся попадания Германии и других стран НАТО в зависимость от России из-за дешевизны и доступности ее природных ресурсов.

В ЦРУ знали заранее

Также, по его информации, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс лично получал отчеты по диверсии на трубопроводах и поддерживал контакт с Байденом, а также организаторами теракта. Он также утверждает, что «нет никаких данных» о том, что Байден просил разведку провести расследование о подрывах российских газопроводов.

Кроме того, Херш отметил, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» американские спецслужбы замели следы своего участия в подрыве трубопроводов, а никакую значимую информацию о миссии вовсе не вносили в компьютер.

«Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев, не оставили никаких следов», — написал он.

Кроме того, журналист заявил, что сама команда подрывников из ЦРУ рассматривала инструкции Байдена по уничтожению газопроводов «как стратегический шаг к Третьей мировой войне».

Американское издание The Washington Post в начале июня 2023 года написало, что ЦРУ заранее и в деталях было известно о готовящейся операции по подрыву «Северных потоков». Однако организаторами диверсии авторы материала называли Украину. «Подробности плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года», — писали в WP со ссылкой на содержание копии сообщения разведслужбы ЕС, предположительно предоставленной одним из сотрудников Пентагона.

Херш же подверг критике западные СМИ за освещение диверсии на «Северных потоках». По словам журналиста, его первый материал о подрывах вызвал сенсацию, однако СМИ предпочли уделить больше внимания опровержению Белого дома, в которм говорилось, что Байден не мог иметь какое-либо отношение к атаке.

Он добавил, что в прошлом году западными СМИ утверждалось, что диверсию в Балтийском море якобы осуществила группа украинцев с помощью арендованной яхты «Андромеда», при этом в этих материалах авторы никак не обозначали свои источники.

Обстоятельный ответ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала материал Херша о взрывах на «Северных потоках». По ее словам, администрация президента Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста.

«Расследование Херша круче «Уотергейта». Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — написала дипломат.

26 сентября 2022 года стало известно о взрывах на обеих нитках «Северного потока — 1». Оператор Nord Stream AG сообщил, что разрушения носят беспрецедентный характер. Спрогнозировать, когда трубопровод возобновит работу, в компании затруднились. Другой газопровод — «Северный поток — 2» — также получил повреждения от взрывов, они нанесли ущерб одной нитке.

Участие в расследовании

Расследования взрывов на газопроводах проводят Германия, Швеция и Дания, в чьих международных водах они произошли. Москву к расследованию не допустили. Президент Владимир Путин назвал диверсии терактом, который нацелен на подрыв энергетической безопасности «целого континента».

Российский лидер считает, что взрывы устроили государства, которые заинтересованы в транзите газа по территории Украины.

В Генпрокуратуре России во вторник сообщили об отказе стран Европы в исполнении 13 из 15 запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования диверсий на газопроводах. Отказом ответили на основании пункта b статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года (если запрашиваемая сторона считает, что осуществление просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку и прочее).

Как пояснили в надзорном ведомстве, запросы направляли в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции, ответ от Хельсинки пока не поступил. Российская Генпрокуратура призвала указанные страны пересмотреть запрос в исполнении запросов.

Обладатель Пулитцеровской премии журналист Херш заявил сегодня, что власти Швеции и Дании, которые в настоящее время занимаются расследованием подрывов, закрывали глаза на действия США. «Высокопоставленные чиновники Швеции и Дании, которые по-прежнему утверждают, что они понятия не имели о том, что происходит в их общих территориальных водах, закрывали глаза на деятельность американских и норвежских оперативников», — пишет Херш в материале.

Анастасия Новикова

Оригинал материала: “Газета.ру”