«Жить в апартаментах нельзя»: правительство выселит людей из нежилых помещений

В России ежегодно на внебюджетные средства осуществляется строительство апартаментов в домах, торгового, офисного или гостиничного назначения. Живущие там граждане не регистрируются надлежащим образом, поэтому в правительстве намерены перевести апартаменты в категорию складских помещений.

Рассматривается возможность запретить доступ собственников к апартаментам в промежуток времени с 22 вечера до 8 утра, поскольку они не соответствуют нормативным критериям жилья. Контролировать ситуацию будут с помощью камер и сотрудников правоохранительных органов. Сведения хотят оперативно передавать в органы государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации.

«Мы фактически столкнулись с тем, что в апартаментах люди скрываются от надзора государства, пытаются обустраивать там какие-то личные дела, проворачивать разные социально неодобряемые вещи, – пояснил источник. – Конечно, так продолжаться не может, жить в апартаментах нельзя. Жить надо по месту регистрации, делать дела надо по месту официального трудоустройства, чтобы у всех заинтересованных органов была полная, адекватная картина по каждой человеко-единице: кто такой, что делает, почему не наказан».

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