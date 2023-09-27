 

Русские хакеры нанесли удар по “кошелькам” ВСУ

27.09.2023, 19:25, Новости дня
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Art-Master обслуживает крупные украинские банки – “Правекс”, “Восток” и “Авангард”. Финансовые учреждения считаются “кошельками” ВСУ. Через них осуществляется финансирование подконтрольных Киеву вооруженных структур.

В результате хакерской атаки Art-Master работа банков была нарушена на весь день. Финансовые учреждения лишились системного администирования и не смогли осуществлять финансирование вооруженных формирований.

Как пишет газета “Аргументы и факты”, атака на Art-Master стала ударом по цифровому тылу ВСУ, поскольку существенная часть финансирования осуществляется посредством сборов украинцев и переводов от украинских диаспор в других странах.

“Причем в реальности это не что иное, как “черное финансирование” ВСУ, когда под видом частной помощи приходят средства антироссийских сил запада”, – отмечает издание.

Ранее исследовательский центр CheckPoint сообщил о росте количества кибербатак по всему миру на 50%.


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