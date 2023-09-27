 

Костенко сравнила четвертую беременность с предыдущими

27.09.2023, 19:25, Новости дня
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов являются одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Футболист познакомился с будущей супругой будучи в браке с Ольгой Бузовой. Артистка уверяла, что узнала об изменах мужа из социальных сетей. И пока звезда переживала тяжелый разрыв, спортсмен во всю строил отношения с моделью.

Сейчас Дмитрий Тарасов по-настоящему счастлив. Его любимая супруга подарила ему трех детей. Стоит отметить, что весной этого года Анастасия Костенко сделала пластическую операцию на грудь. Тогда все подумали, что модель приняла решение больше не беременеть, однако сегодня стало известно, что она станет мамой в четвертый раз.

Такая новость по-настоящему шокировала общественность. Анастасия Костенко, в свою очередь, решила сравнить свое состояние во время четвертой беременности с предыдущими. Как оказалось, первые триместры модель мучил ужасный токсикоз. Ей становилось плохо не только от запахов, но и от нахождения лежа на кровати или диване. В предыдущие три беременности, как уверяет супруга Дмитрия Тарасова, такого не было.

Кроме того, ей нельзя было заниматься спортом, только йогой для беременных и пилатесом. По началу Анастасия Костенко расстраивалась, но немного позже приняла это. Она убеждена, что самое главное здоровье мамы, малыша и отсутствие любых рисков.


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