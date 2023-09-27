Мнение: О новой стратегии по Украине… Раздел и распад на подходе?

Говорят, у барана судьба — быть многажды стриженым и один раз ошкуренным. Сейчас, когда фактический провал широко анонсированного «контрнаступления ВСУ» стал очевиден для западной публики, а многочисленные тинк-тэнки спешно занялись «переосмыслением» стратегии Запада по Украине, эта невесёлая поговорка так и просится на язык. Особенно после знакомства с тем, что именно и как предлагается «переосмыслить».

И лишь один вопрос возникает — зачем #Украина согласилась стать этим самым жертвенным агнцем?

В авторитетном The Economist вышла целая серия статей по «украинскому кризису», и она даёт наглядное представление, как переходил коллективный Запад от нагловатой самоуверенности к осторожному оптимизму, который сменялся всё более робкой надеждой, а в итоге сменился выводом, что настало «Время переосмысления Украины». Что теперь предлагается принять и «переосмыслить»:

— Западное оружие и героические усилия украинцев помогли отвоевать лишь 0.25% территории, а линия фронта протяженностью 1000 км почти не сместилась;

— Украине и Западу пора перестать тратить время впустую, ожидая результатов контрнаступления, ибо это сродни надежде на чудо;

— Всё меньше украинцев верят в окончание конфликта в течение года (34% против 50% весной), усталось, раздражение, разочарование в украинском обществе растут;

— У Украины дефицит человеческих ресурсов, её #экономика сжалась на треть, бюджет наполовину оплачивается Западом;

— Западные #санкции не сильно повредили России, её производство оружия растёт. При этом если Эстония тратит 5000-6000 долл. на снаряд (недорого по стандартам #НАТО), РФ — 620 (так как обладает дешевым сырьём, недорогим трудом, низкой нормой прибыли). Скорость роста производства оружия в РФ больше. По этим двум причинам, несмотря на значительное превышение ВВП НАТО над ВВП РФ, Западу не выиграть оружейную гонку;

— Политическая ситуация на Западе осложняется, многие политики и граждане считают, что не стоит поддерживать Украину. Тем более, что нынешний #кризис будет очень долгим;

— Западу нужно менять менталитет, чтобы противостоять готовности России стойко терпеть лишения длительной военной кампании.

Однако менять менталитет — сложно и долго. Особенно если предстоят ограничения и лишения. Что предлагается сделать быстро:

— Вместо попыток «победить Россию [на поле боя]» нужно подготовить Украину к долгому конфликту и процветанию вопреки ему.

— Поскольку у Украины дефицит человеческих ресурсов, необходимо атаковать территорию РФ с помощью дронов и оружия дальнего действия.

— В плане экономики нужно переходить от помощи к инвестициям в западные регионы, которые необходимо защитить ПВО.

— Европе нужно готовиться к снижению помощи от #США и вкладываться больше самой, чтобы защищать свои границы.

Первый пункт означает, по сути, перевод конфликта в стадию низкой интенсивности, фактически — в его «заморозку». Второй — превращение значительной части украинской территории, в первую очередь пограничной с Россией в зону рискованного проживания, поскольку ответы будут прилетать мощно. Ну и превращение страны в «государство-террориста», напоминающее отношения Палестины с Израилем, тоже возымеет последствия. Третий же пункт, по сути, значит, что #Украина разделяется на перспективную и процветающую западную часть, реципиента западных же инвестиций, защищённых американским и европейским ПВО, и депрессивный, полуразрушенный Восток, выступающий полигоном для запуска ракет и дронов по России. Что, в общем, делает разделение Украины на две неравные части де-факто и её последующий распад де-юре почти неизбежным.

По сути, это план, как спасти часть территории, пожертвовав остальной. Которая, к слову, в большей степени населена русскоговорящими людьми, этническими русскими. А их ни Западу, ни радикальной части украинского социума «не жалко».

Как вам такое «гениальное предложение»?

И как заставить украинцев его принять?

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