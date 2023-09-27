Huawei запустила в Китае систему связи, способную заменить Wi-Fi и Bluetooth

Китайская компания Huawei представила инновационную технологию NearLink, способную конкурировать с Wi-Fi и Bluetooth.

NearLink обещает быструю передачу данных на короткие расстояния при минимальном энергопотреблении. По словам представиелей Huawei, NearLink опережает Bluetooth в шесть раз по скорости, в 30 раз по задержке и в 60% по энергоэффективности. Кроме того, эта технология увеличивает радиус действия вдвое и позволяет подключать в 10 раз больше устройств.

Первым устройством, поддерживающим NearLink, стал флагманский смартфон Huawei Mate 60, представленный в конце августа. Компания также планирует интегрировать NearLink в свою операционную систему HarmonyOS и другие устройства Huawei, а также устройства их партнеров.

Huawei активно сотрудничает с более чем 300 компаниями в Китае по разработке и внедрению NearLink. Однако крупные игроки, такие как Intel, Qualcomm, AMD и NVIDIA, пока не присоединились к этому проекту.