Скандалы: Долг отдашь потом?

ФНС разблокировала банковские счета Елены Блиновской

Сообщение о том, что российские налоговики разблокировали Елене Блиновской, находящейся под следствием за неуплату налогов и отмывании денег в особо крупном размере, банковские счета, вызвало удивление в сетевом сообществе. Некоторые даже назвали это событие «маленьким праздником». Об этом сообщила адвокат блогерши Наталья Сальникова, отметив счета, привязанные к ИП Блиновской, ранее были заблокированы из-за опоздания с отчетностью. По ее словам, «следствие действует само по себе, ФНС — сама по себе», поэтому ФНС обратилась в банк после того, как вовремя не получила отчеты, а как только их сдали, все ограничения были сняты.

В то же время адвокаты Блиновской настаивают на снижении налоговых требований к блогеру почти на 200 млн рублей. Защита объясняет, что Блиновская уплатила эти деньги в качестве НДС, но учтены они налоговой в рамках первичной проверки не были. По словам Сальниковой, в распоряжении юристов «имеются платежные поручения почти на 300 млн рублей, из которых налоговым органом было учтено только 108 млн рублей». Кроме того, защита заявила, что телеграм-канал Блиновской по-прежнему находится в руках мошенников, но следователи почему-то бездействуют: «Елена Олеговна не пользуется сейчас Telegram-каналом. В ходе следствия у нее был изъят телефон вместе с сим-картой, которая находится где-то у следователя. При этом есть куча умельцев, которые взломали ее Telegram-канал и ведут сегодня очень активную деятельность, включая уже аудиосообщения с подделанным Лениным голосом. Я слушала якобы сообщения от нее и по определенным деталям поняла, что это электронный имитатор ее голоса», — рассказала адвокат.

Заодно и налоги заплатит

И наконец, защита марафонщицы настаивала на изменении условий содержания Блиновской с тем, чтобы она могла погашать налоговую задолженность». Эксперты считают, что таким образом адвокаты хотят добиться для своей клиентки доступа в Интернет.

Кстати, на днях приставы вдобавок к уже найденным арестовали еще пять счетов Блиновской.

А вот журналисты популярного канала Readovka возмущены тем, что «поставившая государство на большие деньги ловкая наперсточница, обаявшая великое множество доверчивых россиян, обратно получила доступ к своим деньгам — и снова сможет „намарафонить“ новые сумочки „Биркин“ или меховые подкрадули для той самой гардеробной».

Целая «Газель» наличными!

Тем временем, в Москве 15 сентября из-за подозрительной сделки арестовали Битмаму — известную в мире крипты предпринимательницу Валерию Федякину. Её подозревают в разводе своего же клиента почти на 7 миллиардов рублей, сообщила «База». Следствие утверждает, что взяла аж 6,7 миллиарда рублей наличными (!) у своего знакомого, который после обмена должен был ещё и заработать не меньше 1% в качестве бонуса. Но отдав свои деньги, клиент после раздумий понял, что никаких денег Битмама выводить не собирается.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере Федякиной грозит теперь до десяти лет лишения свободы, а суд уже отправил ее под арест в СИЗО, несмотря на то что она пребывает на шестом месяце беременности. Дело в том, что Битмаму не рискнули отпускать домой, поскольку она обладает видом на жительство в ОАЭ.

Эксперт канала «Небожена» считает, что случай с Битмамой будет даже круче, чем с Блиновской:

«Я только одного не пойму. Как она взяла 7 миллиардов рублей налом? По весу это же больше тонны получается. В „Газелях“ по старинке?»

Российский же политический аналитик Александр Семёнов тоже объединяет эти два случая:

«Ситуация с Битмамой, как и ситуация с Блиновской и прочие схожие кейсы, показывают, что денег в стране, извините, но хоть одним местом кушай.

Но только эти деньги распределяются и концентрируются по крайне странным траекториям и в крайне странных руках.

А на фоне СВО всё это приобретает просто кафкианские оттенки.

А все многочисленные камлания о дугинских «рубиконах», и о чадаевских «внутренних вирусах» — вот это вот всё, это не о реальном положении в стране, а о чем-то своём, личном».

Оригинал материала: “Новые Известия”