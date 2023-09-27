Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы “Жди меня”

Телепрограмма “Жди меня” является одной из культовых на телевидение. Она выходит в эфир уже более двадцати лет и успела завоевать статус не просто передачи, а международного проекта по поиску людей. За все время существования шоу было найдено более двухсот тысяч человек.

Ведущими программы за это время успели стать различные звезды российской эстрады. Среди них и Игорь Кваша, и Мария Шукшина, и Сергей Никоненко. В 2018 году этот пост заняли актеры Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц. Правда, недавно стало известно, что популярная актриса решила покинуть шоу.

На днях стала известна причина ухода Татьяны Арнтгольц из телепрограммы “Жди меня”. Несмотря на искреннюю любовь к проекту, она понимает, что не сможет сейчас отдавать все силы в него из-за сильной усталости. По словам артистки, программы требует огромной эмпатии, включение в жизни каждого героя. Чувствуя всю ответственность, она понимает, что без всех этих чувств нечестно быть ведущей “Жди меня”.

В любом случае, Татьяна Арнтгольц ушла на позитивной ноте. Она выразила огромную благодарность коллегам, которые были рядом с ней на протяжение пяти лет. Теперь у актрисы будет больше времени на семью и работу в кино.

Ранее “Дни.ру” опубликовали пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц.