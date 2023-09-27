Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?

Таким оригинальным способом артисты отметили выход клипа на песню Михаила

Гуцериева “Острой бритвой”. Компанию им составили звезды, с которыми Дима

и Яна давно дружат. Ролик, по словам участников вечеринки, получился чудесным.

Главную роль в нем исполнила Анна Чиповская.

Пожалуй, главным событием ужина можно назвать неожиданный, но чудесный

экспромт Димы Билана и его бессменного продюсера: Дима и Яна дуэтом спели

несколько треков. Стильная блондинка в элегантном наряде явно волновалась, но

партнер заботливо подсказывал слова.

Зрители отметили пронзительную искренность исполнения и явную слаженность

двух голосов. Видимо, почти два десятка лет совместной работы привели Яну и

Диму к унисону во всем. Отмечать вместе праздники у творческой пары давно в традиции.

Многие даже гадают: Дима Билан и Яна Рудковская – дуэт на сцене или пара в

жизни?

Теплые и дружеские отношения продюсера и ее подопечного выплавились из

былой нежности. На реалити-шоу “ЯнаСупер” продюсер призналась: могло

сложиться так, что ее мужем сейчас был бы не Евгений Плющенко, а Дима Билан.

Певец не отрицал романа, отметив лишь, что тот носил мимолетный характер.

Не исключено, что именно покровительство и помощь Яны Рудковской во

многом способствовали тому, что Дима Билан в этом году по версии RU.TV признан артистом

года и получил две статуэтки (вторую за самый лучший дуэт с певицей Мари

Краймбрери).