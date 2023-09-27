Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
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Таким оригинальным способом артисты отметили выход клипа на песню Михаила
Гуцериева “Острой бритвой”. Компанию им составили звезды, с которыми Дима
и Яна давно дружат. Ролик, по словам участников вечеринки, получился чудесным.
Главную роль в нем исполнила Анна Чиповская.
Пожалуй, главным событием ужина можно назвать неожиданный, но чудесный
экспромт Димы Билана и его бессменного продюсера: Дима и Яна дуэтом спели
несколько треков. Стильная блондинка в элегантном наряде явно волновалась, но
партнер заботливо подсказывал слова.
Зрители отметили пронзительную искренность исполнения и явную слаженность
двух голосов. Видимо, почти два десятка лет совместной работы привели Яну и
Диму к унисону во всем. Отмечать вместе праздники у творческой пары давно в традиции.
Многие даже гадают: Дима Билан и Яна Рудковская – дуэт на сцене или пара в
жизни?
Теплые и дружеские отношения продюсера и ее подопечного выплавились из
былой нежности. На реалити-шоу “ЯнаСупер” продюсер призналась: могло
сложиться так, что ее мужем сейчас был бы не Евгений Плющенко, а Дима Билан.
Певец не отрицал романа, отметив лишь, что тот носил мимолетный характер.
Не исключено, что именно покровительство и помощь Яны Рудковской во
многом способствовали тому, что Дима Билан в этом году по версии RU.TV признан артистом
года и получил две статуэтки (вторую за самый лучший дуэт с певицей Мари
Краймбрери).
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